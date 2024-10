MotoGP: Agentur tüftelt am neuen Markenauftritt

Die Markenidentität der MotoGP-Weltmeisterschaft soll für 2025 adaptiert werden – dafür wurde die weltgrößte Design-Agentur engagiert. Am 17. November wird das Ergebnis der strategischen Markenentwicklung zu sehen sein.

Die MotoGP-WM dürfte sich in einigen Bereichen ändern, wenn es zur Übernahme durch den Sportvermarktungskonzern Liberty Media kommt. Noch steht dafür ja der Segen der europäischen Wettbewerbskommission aus. Im Hintergrund wird aber bereits mit Eifer an einer Überarbeitung des gesamten Auftritts der so erfolgreichen Rennserie gearbeitet.

Das weltweit größte unabhängige Design-Studio «Pentagam» hat sich dieser Aufgabe angenommen und wird demnächst das neue Erscheinungsbild vorstellen. Für die Präsentation des neuen Looks gibt es auch bereits einen Termin. Dieser wurde für den Abend des Saisonfinales in Valencia gewählt – im Rahmen der offiziellen Titel-Zeremonie wird dort dann auch das Geheimnis mit einer globalen Premiere gelüftet.

Die große Feier in Valencia am 17. November ab 19 Uhr soll dann bereits im neuen Look über die Bühne gehen. Eventuell wird sich auch am weltweit bekannten Logo der Rennserie etwas ändern, was jedoch zu hinterfragen ist. Eines sickerte bereits durch: An den alljährlichen MotoGP-Awards in Valencia werden neben den akkreditierten Personen aus dem Paddock, Fahrern, Teampersonal und Sponsoren auch Fans teilnehmen können.

An der neuen MotoGP-Markenidentität wird bereits seit über einem Jahr gearbeitet. «Die MotoGP von Morgen», lautet das Motto. In das strategische Markenprojekt wurden auch Schlüsselpersönlichkeiten aus dem Fahrerlager, Fahrer und Fans eingebunden. Ihnen allen wurde die Frage gestellt: «Was ist die MotoGP?»