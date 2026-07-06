100 Jahre Ducati und eine rekordverdächtige World Ducati Week

Am Samstagabend erhellten Hunderte von Drohnen den Himmel über Misano mit einer Flugchoreografie ikonischer Bilder aus der Ducati-Geschichte. Das «Lenovo Race of Champions» bot erneut ein einzigartiges Spektakel, bei dem die größten Ducati-Champions gegeneinander ein Rennen fuhren. Nicolò Bulega sicherte sich den Sieg vor Alberto Surra und Lorenzo Baldassarri.

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Claudio Domenicali, CEO von Ducati, erklärte: «Die Jubiläumsausgabe der World Ducati Week hat alle Erwartungen übertroffen. Die außergewöhnliche Besucherzahl macht sie zur größten und internationalsten WDW aller Zeiten.»

Word Ducati Week in Misano: Das Epizentrum des Ducati-Universums Foto: Ducati Word Ducati Week in Misano: Das Epizentrum des Ducati-Universums © Ducati

Ducati feierte das 100-jährige Bestehen des Herstellers aus Borgo Panigale mit einem beispiellosen Event, das Enthusiasten, Champions, Legenden und Motorräder vereinte. Drei Tage lang war der Misano World Circuit das schlagende Herz der globalen Ducati-Community.

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Anstehen für den 18 km langen Corso nach Riccione Foto: Ducati Anstehen für den 18 km langen Corso nach Riccione © Ducati

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Insgesamt 118.036 Teilnehmer aus 94 Ländern und fünf Kontinenten reisten an, um unter dem Motto «Live the Legend - Celebrate 100 Years Together» zu feiern. Auf der Rennstrecke kamen Legenden und aktuelle Fahrer zusammen, die insgesamt 37 Weltmeistertitel repräsentierten.

Race of Champions: Showrennen mit allen aktuellen Spitzenfahrern der Marke Foto: Ducati Race of Champions: Showrennen mit allen aktuellen Spitzenfahrern der Marke © Ducati

Domenicali hob besonders die traditionelle Parade am Freitag hervor: Eine 18 km lange rote Schlange aus Ducati-Motorrädern zog sich von der Rennstrecke bis zum Samsara Beach in Riccione. Während die Spitze bereits ankam, verließen die letzten Motorräder gerade erst die Strecke. Die anschließende Drohnen- und Videoshow erzählte die Meilensteine des Jahrhunderts.

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Selbst der Himmel grüsste die Ducatisti Foto: Ducati Selbst der Himmel grüsste die Ducatisti © Ducati

Die vierte Ausgabe des Lenovo Race of Champions war ein Highlight des internationalen Motorradsports. Fahrer aus der MotoGP, Superbike- und Supersport-WM sowie nationalen Meisterschaften traten auf identischen Panigale V4 Tricolore gegeneinander an. Pole-Setter Nicolò Bulega feierte einen Start-Ziel-Sieg.

Der Samstagabend stand im Zeichen der weltumspannenden Ducati-Familie, unter anderem vertreten durch die 275 offiziellen Ducati-Clubs (D.O.C.) aus aller Welt. Vor einer emotionalen Kulisse traten Legenden wie Casey Stoner, Troy Bayliss, Carl Fogarty und Loris Capirossi zusammen mit aktuellen Stars wie Francesco Bagnaia und Marc Marquez auf – im selben Jahr, in dem Ducati 100 Jahre alt wird, durfte man auch den 100. MotoGP-Sieg feiern.

In der Ducati World konnten Fans die Modellpalette hautnah erleben, darunter Sammlerstücke wie die Superleggera V4 Centenario. Zudem wurde die neue Desmo 450 SM als Weltpremiere im Supermotard-Segment vorgestellt. Im Heritage Village wurde die Ausstellung «100 Years, 100 Stories, One Legend» präsentiert. Den Heritage Contest gewann eine Ducati 996 SPS Factory Replica von 1999.

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Die WDW 2026 setzte auch digital neue Maßstäbe: «FantaWDW» verzeichnete über 220.000 Sitzungen, die Website generierte mehr als 2 Millionen Aufrufe und in den sozialen Medien gab es 21 Millionen Impressionen. Den Livestream des Race of Champions sahen 700.000 Menschen weltweit.

Das Event engagierte sich auch sozial: Ein Teil der Einnahmen aus der Helm- und Lederbekleidungsaufbewahrung im Fahrerlager ging an das Anti-Gewalt-Zentrum «CHIAMA chiAMA», das sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt.