Offizielle Bestätigung aus Österreich: Alex Marquez ab 2027 KTM-Werksfahrer

Was kein Geheimnis mehr war, findet in der jüngsten Medieninformation von Red Bull KTM Factory Racing die offizielle Bestätigung: Alex Marquez verlässt das mit Ducati-Bikes bestückte Gresini-Team in Richtung KTM. Der jüngere Bruder von Marc Marquez einigte sich mit Rennsportchef Pit Beirer auf einen «multi-year»-Vertrag. Damit steuert der Vizeweltmeister der Königsklasse ab 2027 mindestens zwei Jahre die neue RC16 mit nur noch 850 ccm Hubraum. Es ist davon auszugehen, dass eine Option über weitere Jahre Teil des Vertrags ist.

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Mit Alex Marquez gelang die Verpflichtung eines ausgesprochen erfahrenen GP-Piloten. Denn auch der junge Marquez bestreitet bereits seine 15. Saison. Den ersten Sieg als Moto3-Pilot holte «AM73» übrigens 2013 auf einer KTM – den Titel in der kleinsten WM-Klasse ein Jahr später auf Honda. Nachdem auch der Titel in der Moto2 eingefahren war, ging es zum Start der Kampagne 2020 in der Königsklasse los.

Doch nach auf die nicht erfolgreiche Premierensaison als offizieller Honda-Werksfahrer an der Seite seines Bruders (WM-Rang 14) folgte das Downgrade und der Wechsel ins LCR-Kundenteam. Sportlich bedeutet die Veränderung zunächst keinen Aufstieg. 2021 und 2022 fuhr Alex Marquez weit hinter seinem Bruder.

Wieder Werksfahrer: Alex Marquez 2027 fix bei KTM Foto: KTM Factory Racing Wieder Werksfahrer: Alex Marquez 2027 fix bei KTM © KTM Factory Racing

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Erst mit dem Wechsel auf die private Kunden-Ducati gelang es Alex Marquez, aus dem Schatten des Überbruders herauszufahren. 2025 folgte der letzte Schub. Schlagen konnte Alex Marc zwar auch in der vergangenen Saison nicht, doch über weite Strecken der Saison führte auch an Alex Marquez kein Weg vorbei. Belohnt wurde die sehr starke Saison inklusive sechs Siegen mit dem Vize-Titel – und nun mit der neuerlichen Beförderung zum Werksfahrer.

Pit Beirer, KTM-Motorsportdirektor über den Neuzugang: «Wir sind äußerst stolz und glücklich, ein außergewöhnliches Talent wie Alex Marquez – den Vizeweltmeister von 2025 – für unser Projekt gewonnen zu haben. Alex bringt nicht nur herausragendes Können und Rennintelligenz mit, sondern auch Entschlossenheit und eine Siegermentalität, die perfekt zu unserer DNA passt. Gemeinsam verfolgen wir ein klares Ziel: die KTM RC16 auf das nächste Level zu bringen und ganz vorne in der MotoGP mitzukämpfen.»

Auch wenn die Saison 2026 bislang weiter weniger erfolgreich als im Vorjahr verläuft – aktuell hält Alex Marquez auch nach Verletzungspause Rang 9 in der Tabelle – zählt der Spanier fraglos zu den Großkalibern der Serie. Der erste routinierte Siegfahrer ist damit gesetzt. Mit der offiziellen Bestätigung von Fabio Di Giannantonio und damit dem aktuell erfolgreichsten Ducati-Piloten ist in Kürze zu rechnen.

Sensationsjahr 2025 für die Familie Marquez mit Champion Marc und Vize Alex Foto: instagram Alex Marquez Sensationsjahr 2025 für die Familie Marquez mit Champion Marc und Vize Alex © instagram Alex Marquez

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