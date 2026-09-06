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Lamborghini-Sieg vom letzten Startplatz auf dem Salzburgring

Finn Zulauf und Felix Hirsiger gewinnen das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Salzburgring. Das Duo setzt sich vom letzten Startplatz auf dem Highspeedkurs durch.

ADAC GT Masters

Engstler Triumph vom letzten Startplatz
Engstler Triumph vom letzten Startplatz
Foto: Axel Weichert
Engstler Triumph vom letzten Startplatz
© Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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Machtdemonstration von Finn Zulauf und Felix Hirsiger im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 im zweiten ADAC GT Masters-Rennen auf dem Salzburgring. Das Duo fährt nach einer spektakulären Aufholjagd vom letzten Startplatz zum Sieg im zweiten Rennen auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben. Damit verkürzen die beiden Lamborghini-Fahrer den Rückstand auf die Tabellenführer Tim Zimmermann und Leyton Fourie auf fünf Punkte.

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Den zweiten Platz belegen Leo Pichler und Colin Bönighausen im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R. Auf den siegreichen Lamborghini fehlten nach 80 Rennminuten Sekunden.

Die Podestränge komplettieren Jamie Day und Baudouin Detout im Aston Martin Vantage GT3 von Comtoyou Racing. Auch das Duo zeigte eine starke Aufholjagd nach einer Penalty Lap in der ersten Runde.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Rennen 2 (Top 10):

  1. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  2. Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  5. Fabio Rauer/Storm Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  7. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  8. Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  9. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  10. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

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Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

60

1:21:59,078

1:17,755

02

Leo Pichler / Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

Leo Pichler

/

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

41

60

+1,690

1:18,285

03

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

60

+19,422

1:18,222

04

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

60

+24,429

1:18,525

05

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

60

+24,748

1:18,441

06

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

1

60

+25,612

1:18,045

07

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

60

+43,653

1:18,383

08

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

60

+44,186

1:18,599

09

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

60

+45,979

1:18,463

10

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

60

+46,435

1:18,581

Events

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  • Vergangen

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
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    04.–06.09.2026
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    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
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