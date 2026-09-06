Lamborghini-Sieg vom letzten Startplatz auf dem Salzburgring

Machtdemonstration von Finn Zulauf und Felix Hirsiger im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 im zweiten ADAC GT Masters-Rennen auf dem Salzburgring. Das Duo fährt nach einer spektakulären Aufholjagd vom letzten Startplatz zum Sieg im zweiten Rennen auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben. Damit verkürzen die beiden Lamborghini-Fahrer den Rückstand auf die Tabellenführer Tim Zimmermann und Leyton Fourie auf fünf Punkte.

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Den zweiten Platz belegen Leo Pichler und Colin Bönighausen im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R. Auf den siegreichen Lamborghini fehlten nach 80 Rennminuten Sekunden.

Die Podestränge komplettieren Jamie Day und Baudouin Detout im Aston Martin Vantage GT3 von Comtoyou Racing. Auch das Duo zeigte eine starke Aufholjagd nach einer Penalty Lap in der ersten Runde.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Rennen 2 (Top 10):

Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3 Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Fabio Rauer/Storm Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3 Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

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