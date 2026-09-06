Live-Ticker Italien-GP Monza: Verstappen will Mercedes und Ferrari ärgern

Sensation in der Monza-Quali, Pierre Gasly war im Rennwagen von Alpine am 5. September der schnellste Mann, aber der Franzose macht sich keine Illusionen: «Auf eine Renndistanz werde ich die Fahrer der Top-Teams kaum halten können.»

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Mercedes gilt mit George Russell als Favorit, Kimi Antonelli muss ja nach dem Einbau des neuen Motors von weit hinten losfahren. Klar hoffen die Tifosi auf einen Ferrari-Sieg. Und dann ist da noch Max Verstappen, der am Freitag starke Dauerläufe gezeigt hatte.

Wie sich die ganze Action im königlichen Park entwickelt, das können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen, Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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