Live-Ticker Italien-GP Monza: Verstappen will Mercedes und Ferrari ärgern
Grosser Preis von Italien im Autodromo Nazionale von Monza: Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich das Traditonsrennen entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
Sensation in der Monza-Quali, Pierre Gasly war im Rennwagen von Alpine am 5. September der schnellste Mann, aber der Franzose macht sich keine Illusionen: «Auf eine Renndistanz werde ich die Fahrer der Top-Teams kaum halten können.»
Mercedes gilt mit George Russell als Favorit, Kimi Antonelli muss ja nach dem Einbau des neuen Motors von weit hinten losfahren. Klar hoffen die Tifosi auf einen Ferrari-Sieg. Und dann ist da noch Max Verstappen, der am Freitag starke Dauerläufe gezeigt hatte.
Wie sich die ganze Action im königlichen Park entwickelt, das können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen, Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
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