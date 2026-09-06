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Magny-Cours, Lauf 2: Kawasaki-Sieg vor Yamaha und Triumph

Im spannenden zweiten Lauf der Sportbike-WM 2026 in Magny-Cours fuhren sieben Piloten innerhalb nur einer Sekunde über die Ziellinie. Die Nase vorn hatte Kawasaki-Pilot Xavi Artigas.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Xavi Arigas jubelt über seinen zweiten Sportbike-Sieg
Xavi Arigas jubelt über seinen zweiten Sportbike-Sieg
Foto: Gold & Goose
Xavi Arigas jubelt über seinen zweiten Sportbike-Sieg
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Um der Formel 1 in Monza aus dem Weg zu gehen, wurde der Zeitplan der Superbike-WM in Magny-Cours am Sonntag angepasst. Das zweite Rennen der Sportbike-Kategorie rückte deshalb an das Ende der Veranstaltung der seriennahen Weltmeisterschaft.

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In der neuen Einsteigerserie basiert die Startaufstellung für den zweiten Lauf nicht allein auf der Superpole. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab dem zehnten Startplatz das Qualifying. So rückte Lauf-1-Sieger Fenton Seabright (Triumph) von Startplatz 5 auf die Pole-Position nach vorn. Superpole-Gewinner David Salvador (Kawasaki) verlor eine Position und war Zweiter der Startaufstellung. Die erste Reihe komplettierte der aufstrebende Carter Tompson (Yamaha).

Das um 15:15 Uhr gestartete Rennen ging über elf Runden. Bei Sonnenschein und 28 Grad Celsius war das Wetter hochsommerlich. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Seabright, dahinter reihten sich Marco Gaggi (Yamaha) und Xavi Artigas (Kawasaki) ein. Durch den Windschatten auf dem Weg zur Adelaide-Haarnadelkurve änderte sich die Reihenfolge aber komplett: Aus der ersten Runde kam Pepe Osuna (Kawasaki) vor Salvador und Thompson und Matteo Vanucci (Aprilia) als Führender.

Im Artikel erwähnt

Salvador, Thompson und Osuna gelang es, eine kleine Lücke herauszufahren. Mit der schnellsten Runde in 1:45,978 min arbeitete sich Seabright als erster Verfolger der Top-3 nach vorn. In der dritten Runde hatte der Triumph-Pilot mit einer 1:45,549 auch wieder die Führungsgruppe eingefangen.

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Angeführt von Salvador hatte sich nach fünf von elf Runden ein Quartett an der Spitze abgesetzt. Die Verfolger wurden von Vannucci (5.) angeführt, wobei es der Aprilia-Pilot nur mit Artigas und Álvaro Fuertes (Kawasaki) zu tun hatte. Kove-Pilot Benat Fernandez kratzte als 16. an den Punkterängen.

In der zweiten Rennhälfte startete Artigas eine Serie schneller Runden. In 1:45,373 min fuhr der Spanier zeitweise 0,7 sec schneller als die Spitze. Im Schlepptau des Kawasaki-Piloten schlossen auch Fuertes und Vanucci die Lücke zu den Top-4.

Zwei Runden vor dem Ende hatte sich Artigas durch die Gruppe gearbeitet und führte das Rennen erstmals an. Der 23-Jährige hielt die Pace hoch, die nur Salvador, Thompson und Seabright mitgehen konnten. Es reichte knapp: Artigas holte 0,1 sec vor Thompson den Sieg, Seabright wurde Dritter. WM-Leader David Salvador betrieb als Vierter Schadensbegrenzung.

Die beste Aprilia brachte Vannucci auf Platz 7 ins Ziel. Für Suzuki erreichte Ferre Fleeracker auf Position 13 das beste Finish. Den Kampf um den letzten WM‑Punkt verlor Fernandez um eine Sekunde – der Kove-Pilot wurde 17. Tayo Aksu mit der einzigen Honda wurde 25.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

11

19:31,165

1:45,373

02

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

11

+0,098

1:45,841

03

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

11

+0,331

1:45,549

04

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

11

+0,550

1:45,953

05

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

11

+0,658

1:45,980

06

Loris Veneman

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

Loris Veneman

71

11

+0,756

1:45,636

07

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

11

+0,993

1:46,037

08

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

55

11

+4,396

1:45,952

09

Placeholder - Racer

Jurrien van Crugten

MMR

Placeholder - Racer

Jurrien van Crugten

20

11

+4,550

1:46,311

10

Elia Bartolini

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

Elia Bartolini

23

11

+4,618

1:46,330

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