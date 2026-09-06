Magny-Cours, Lauf 2: Kawasaki-Sieg vor Yamaha und Triumph

Um der Formel 1 in Monza aus dem Weg zu gehen, wurde der Zeitplan der Superbike-WM in Magny-Cours am Sonntag angepasst. Das zweite Rennen der Sportbike-Kategorie rückte deshalb an das Ende der Veranstaltung der seriennahen Weltmeisterschaft.

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In der neuen Einsteigerserie basiert die Startaufstellung für den zweiten Lauf nicht allein auf der Superpole. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab dem zehnten Startplatz das Qualifying. So rückte Lauf-1-Sieger Fenton Seabright (Triumph) von Startplatz 5 auf die Pole-Position nach vorn. Superpole-Gewinner David Salvador (Kawasaki) verlor eine Position und war Zweiter der Startaufstellung. Die erste Reihe komplettierte der aufstrebende Carter Tompson (Yamaha).

Das um 15:15 Uhr gestartete Rennen ging über elf Runden. Bei Sonnenschein und 28 Grad Celsius war das Wetter hochsommerlich. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Seabright, dahinter reihten sich Marco Gaggi (Yamaha) und Xavi Artigas (Kawasaki) ein. Durch den Windschatten auf dem Weg zur Adelaide-Haarnadelkurve änderte sich die Reihenfolge aber komplett: Aus der ersten Runde kam Pepe Osuna (Kawasaki) vor Salvador und Thompson und Matteo Vanucci (Aprilia) als Führender.

Salvador, Thompson und Osuna gelang es, eine kleine Lücke herauszufahren. Mit der schnellsten Runde in 1:45,978 min arbeitete sich Seabright als erster Verfolger der Top-3 nach vorn. In der dritten Runde hatte der Triumph-Pilot mit einer 1:45,549 auch wieder die Führungsgruppe eingefangen.

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Angeführt von Salvador hatte sich nach fünf von elf Runden ein Quartett an der Spitze abgesetzt. Die Verfolger wurden von Vannucci (5.) angeführt, wobei es der Aprilia-Pilot nur mit Artigas und Álvaro Fuertes (Kawasaki) zu tun hatte. Kove-Pilot Benat Fernandez kratzte als 16. an den Punkterängen.

In der zweiten Rennhälfte startete Artigas eine Serie schneller Runden. In 1:45,373 min fuhr der Spanier zeitweise 0,7 sec schneller als die Spitze. Im Schlepptau des Kawasaki-Piloten schlossen auch Fuertes und Vanucci die Lücke zu den Top-4.

Zwei Runden vor dem Ende hatte sich Artigas durch die Gruppe gearbeitet und führte das Rennen erstmals an. Der 23-Jährige hielt die Pace hoch, die nur Salvador, Thompson und Seabright mitgehen konnten. Es reichte knapp: Artigas holte 0,1 sec vor Thompson den Sieg, Seabright wurde Dritter. WM-Leader David Salvador betrieb als Vierter Schadensbegrenzung.

Die beste Aprilia brachte Vannucci auf Platz 7 ins Ziel. Für Suzuki erreichte Ferre Fleeracker auf Position 13 das beste Finish. Den Kampf um den letzten WM‑Punkt verlor Fernandez um eine Sekunde – der Kove-Pilot wurde 17. Tayo Aksu mit der einzigen Honda wurde 25.

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