Afyon: Jeffrey Herlings (Honda) ist vorzeitig MXGP-Weltmeister 2026

Erster Lauf der Klasse MXGP in Afyonkarahisar (Türkei): Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings beging keinerlei Fehler, zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Jeffrey Herlings gewann und vergrößerte am Ende seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 151 Punkte. Da im zweiten Lauf und den letzten beiden Grands-Prix maximal 145 Punkte vergeben werden können, sicherte sich Herlings damit vorzeitig den Titel in der MXGP-Königsklasse. Es ist der 6. WM-Titel in der langen und erfolgreichen Karriere von Jeffrey Herlings.

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Holeshot und Laufsieg Herlings

Zunächst kam Herlings nicht gut aus dem Gate, doch am Ende der Startgeraden ließ er das Gas am längsten stehen und überquerte die Holeshot-Linie vor seinem Teamkollegen Tom Vialle, Tim Gajser (Yamaha) und Andrea Adamo (KTM). Tim Gajser setzte sich seinerseits gegen Vialle durch und rangierte auf Platz 2. Der Yamaha-Werksfahrer konnte den Anschluss an Herlings halten, kam aber bis zum Ende nicht nah genug an den führenden Herlings heran. Am Ende gewann Jeffrey Herlings mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Gajser.

Jeffrey Herlings ist MXGP Motocross-Weltmeister 2026 Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings ist MXGP Motocross-Weltmeister 2026 © MXGP-TV

Febvre entscheidet Französisches Duell für sich

In der 13. Runde nutzte Romain Febvre (Kawasaki) einen Fehler seines Landsmannes Tom Vialle und erreichte damit Platz 3. Febvre kam mit 18 Sekunden Rückstand ins Ziel.

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Jeremy Seewer auf Platz 8

Jeremy Seewer konnte in der zweiten Runde seinen früheren Ducati-Teamkollegen Calvin Vlaanderen überholen und kam auf Patz 8 hinter Alberto Forato (Fantic) ins Ziel.

MXGP Lauf 1, Afyonkarahisar

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:27.218 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +3.637 Romain Febvre (F), Kawasaki, +18.321 Tom Vialle (F), Honda, +24.478 Andrea Adamo (I), KTM, +51.370 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +56.371 Alberto Forato (I), Fantic, +59.218 Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:05.096 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:06.311 Kevin Horgmo (N), Honda, +1:08.424 Jan Pancar (SLO), KTM, +1:22.495 Ruben Fernandez (E), Honda, +1:27.707 Jago Geerts (B), Beta, +1:30.613 Rick Elzinga (NL), KTM, +1:46.798 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:57.948 Yigit Ali Selek (TR), GASGAS, 4 Runden Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 17 Runden

WM-Stand