Afyon: Jeffrey Herlings (Honda) ist vorzeitig MXGP-Weltmeister 2026

Motocross-WM MX2 • Neu
Afyon: Drama für Sache Coenen (KTM), Laufsieg für Simon Längenfelder (KTM)
Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar und sicherte sich damit vorzeitig den Weltmeistertitel in der MXGP-Königsklasse.
Erster Lauf der Klasse MXGP in Afyonkarahisar (Türkei): Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings beging keinerlei Fehler, zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Jeffrey Herlings gewann und vergrößerte am Ende seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 151 Punkte. Da im zweiten Lauf und den letzten beiden Grands-Prix maximal 145 Punkte vergeben werden können, sicherte sich Herlings damit vorzeitig den Titel in der MXGP-Königsklasse. Es ist der 6. WM-Titel in der langen und erfolgreichen Karriere von Jeffrey Herlings.
Zunächst kam Herlings nicht gut aus dem Gate, doch am Ende der Startgeraden ließ er das Gas am längsten stehen und überquerte die Holeshot-Linie vor seinem Teamkollegen Tom Vialle, Tim Gajser (Yamaha) und Andrea Adamo (KTM). Tim Gajser setzte sich seinerseits gegen Vialle durch und rangierte auf Platz 2. Der Yamaha-Werksfahrer konnte den Anschluss an Herlings halten, kam aber bis zum Ende nicht nah genug an den führenden Herlings heran. Am Ende gewann Jeffrey Herlings mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Gajser.
In der 13. Runde nutzte Romain Febvre (Kawasaki) einen Fehler seines Landsmannes Tom Vialle und erreichte damit Platz 3. Febvre kam mit 18 Sekunden Rückstand ins Ziel.
Jeremy Seewer konnte in der zweiten Runde seinen früheren Ducati-Teamkollegen Calvin Vlaanderen überholen und kam auf Patz 8 hinter Alberto Forato (Fantic) ins Ziel.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:27.218
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +3.637
Romain Febvre (F), Kawasaki, +18.321
Tom Vialle (F), Honda, +24.478
Andrea Adamo (I), KTM, +51.370
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +56.371
Alberto Forato (I), Fantic, +59.218
Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:05.096
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:06.311
Kevin Horgmo (N), Honda, +1:08.424
Jan Pancar (SLO), KTM, +1:22.495
Ruben Fernandez (E), Honda, +1:27.707
Jago Geerts (B), Beta, +1:30.613
Rick Elzinga (NL), KTM, +1:46.798
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:57.948
Yigit Ali Selek (TR), GASGAS, 4 Runden
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 17 Runden
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 830 Punkte, vorzeitig Weltmeister 2026
Romain Febvre (F), Kawasaki, 679, (-151)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 641, (-189)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-264)
Andrea Adamo (I), KTM, 544, (-286)
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.