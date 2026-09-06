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Afyon: Jeffrey Herlings (Honda) ist vorzeitig MXGP-Weltmeister 2026

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar und sicherte sich damit vorzeitig den Weltmeistertitel in der MXGP-Königsklasse.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings feiert seinen 6. WM-Titel
Jeffrey Herlings feiert seinen 6. WM-Titel
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings feiert seinen 6. WM-Titel
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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Erster Lauf der Klasse MXGP in Afyonkarahisar (Türkei): Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings beging keinerlei Fehler, zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Jeffrey Herlings gewann und vergrößerte am Ende seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 151 Punkte. Da im zweiten Lauf und den letzten beiden Grands-Prix maximal 145 Punkte vergeben werden können, sicherte sich Herlings damit vorzeitig den Titel in der MXGP-Königsklasse. Es ist der 6. WM-Titel in der langen und erfolgreichen Karriere von Jeffrey Herlings.

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Holeshot und Laufsieg Herlings

Zunächst kam Herlings nicht gut aus dem Gate, doch am Ende der Startgeraden ließ er das Gas am längsten stehen und überquerte die Holeshot-Linie vor seinem Teamkollegen Tom Vialle, Tim Gajser (Yamaha) und Andrea Adamo (KTM). Tim Gajser setzte sich seinerseits gegen Vialle durch und rangierte auf Platz 2. Der Yamaha-Werksfahrer konnte den Anschluss an Herlings halten, kam aber bis zum Ende nicht nah genug an den führenden Herlings heran. Am Ende gewann Jeffrey Herlings mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Gajser.

Jeffrey Herlings ist MXGP Motocross-Weltmeister 2026
Jeffrey Herlings ist MXGP Motocross-Weltmeister 2026
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings ist MXGP Motocross-Weltmeister 2026
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

Febvre entscheidet Französisches Duell für sich

In der 13. Runde nutzte Romain Febvre (Kawasaki) einen Fehler seines Landsmannes Tom Vialle und erreichte damit Platz 3. Febvre kam mit 18 Sekunden Rückstand ins Ziel.

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Jeremy Seewer auf Platz 8

Jeremy Seewer konnte in der zweiten Runde seinen früheren Ducati-Teamkollegen Calvin Vlaanderen überholen und kam auf Patz 8 hinter Alberto Forato (Fantic) ins Ziel.

MXGP Lauf 1, Afyonkarahisar

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:27.218

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +3.637

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +18.321

  4. Tom Vialle (F), Honda, +24.478

  5. Andrea Adamo (I), KTM, +51.370

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +56.371

  7. Alberto Forato (I), Fantic, +59.218

  8. Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:05.096

  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:06.311

  10. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:08.424

  11. Jan Pancar (SLO), KTM, +1:22.495

  12. Ruben Fernandez (E), Honda, +1:27.707

  13. Jago Geerts (B), Beta, +1:30.613

  14. Rick Elzinga (NL), KTM, +1:46.798

  15. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:57.948

  16. Yigit Ali Selek (TR), GASGAS, 4 Runden

  17. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 17 Runden

WM-Stand

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 830 Punkte, vorzeitig Weltmeister 2026

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 679, (-151)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 641, (-189)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-264)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 544, (-286)

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