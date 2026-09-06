Magny-Cours, Lauf 2: Bulega führt Ducati-Sextett an – Schlappe für BMW

Um der Formel 1 in Monza ausweichen, fand der zweite Superbike-Lauf in Magny-Cours abweichend vom Master-Zeitplan bereits um 14:00 Uhr statt.

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Bei Rennstart zogen ein wenige Wolken über die Rennstrecke und mit 28 Grad Celsius war es etwas kühler als die Wetterprognosen es vorhersagten. 21 Runden mussten die Piloten überstehen. 50.013 Zuschauer verfolgten das neunte Saisonmeeting vor Ort.

Die Startaufstellung hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Auf der Pole-Position stand zum dritten Mal an diesem Wochenende Nicolo Bulega, dessen Aruba.it Ducati-Teamkollege Iker Lecuona auf Startplatz 2 vorrückte. Die erste Reihe komplettierte Yari Montella (Ducati). Der im Sprint gestürzte Sam Lowes (Ducati) musste als Zehnter ins Rennen gehen.

Bimota-Pilot Alex Lowes verbesserte sich als Fünfter der Startaufstellung um eine Position. Einen ordentlichen Sprung von 13 auf 8 machte Remy Gardner als bester Yamaha-Pilot. Weitere Positionen: Jake Dixon (11./Honda), Garrett Gerloff (13./Kawasaki), Danilo Petrucci (19./BMW).

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Bulega fuhr eine extrem schnelle erste Runde und setzte sich mit jeder weiteren Runde von Lecuona ab; nach zwei Runden betrug der Vorsprung bereits 0,7 sec. Derweil hatte sich Surra vorbei an Montella auf Platz 3 verbessert. Für Locatelli war das Rennen nach einem Kontakt mit Markenkollege Stefano Manzi in Kurve 17 endgültig gelaufen.

Nach fünf von 21 Runden hatte sich das Feld sortiert. Bulega führte mittlerweile um 1,9 sec vor Lecuona und 4,2 sec vor Montella, Alberto Surra (Ducati) und Alex Lowes. Bridewell, Vierge, Gardner und Gerloff kämpften um Platz 6. Für BMW kündigste sich ein Desaster an: Als 15. hatte Petrucci 15 sec Rückstand, drei Sekunde dahinter war Oliveira Letzter.

Der Abstand zwischen Bulega und Lecuona vergrößerte sich bis Rennhalbzeit auf 4 sec. Auf Platz 3 hatte sich Montella gegen Surra und Lowes durchgesetzt. Letzter stürzte in Runde 11. Im breiten Mittelfeld behauptete Bridewell unverändert Platz 7 gegen Xavi Vierge und den stärker werdenden Alvaro Bautista (Ducati). Dixon war in Kurve 13 gestürzt.

Als Bridewell zwei Runden vor Ende stürzte, wurde das Rennen abgebrochen – offenbar war erneut eine Airfance beschädigt. Zuvor war Stefano Manzi (Yamaha) gestürzt. Bis dahin hatte sich in der zweiten Rennhälfte auf den vorderen Positionen nicht mehr viel getan. Einzig Lorenzo Baldassarri kämpfte sich an Surra vorbei auf Platz 4. Mit Bulega, Lecuona und Montella war das Podium identisch besetzt wie im Sprintrennen. Baldassarri und Surra machten den Ducati-Triumph in den Top-5 perfekt.

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Im Mittelfeld setzte sich Bautista durch. Der zweifache Superbike-Weltmeister fuhr in der Schlussphase Rundenzeiten wie die Spitze und kreuzte als Sechster die Ziellinie. Gerloff, Vierge, Axel Bassani (Bimota) und Gardner komplettierten die Top-10.

Mit 32 sec Rückstand sah BMW-Pilot Danilo Petrucci das karierte Tuch. Teamkollege Miguel Oliveira fiel wegen einer Zeitstrafe von 3 sec noch hinter Honda-Pilot Somkiat Chantra (14.) auf Platz 15 zurück.

Durch insgesamt fünf Ausfälle kamen nur 15 Piloten in die Wertung.