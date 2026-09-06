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Magny-Cours, Lauf 2: Bulega führt Ducati-Sextett an – Schlappe für BMW

Während Nicolo Bulega im zweiten Lauf der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours das Triple perfekt machte, mussten die Ducati-Konkurrenz Federn lassen. Insbesondere Honda und BMW kamen unter die Räder.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega holte in Magny-Cours ein weiteres Triple
Nicolo Bulega holte in Magny-Cours ein weiteres Triple
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega holte in Magny-Cours ein weiteres Triple
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Um der Formel 1 in Monza ausweichen, fand der zweite Superbike-Lauf in Magny-Cours abweichend vom Master-Zeitplan bereits um 14:00 Uhr statt.

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Bei Rennstart zogen ein wenige Wolken über die Rennstrecke und mit 28 Grad Celsius war es etwas kühler als die Wetterprognosen es vorhersagten. 21 Runden mussten die Piloten überstehen. 50.013 Zuschauer verfolgten das neunte Saisonmeeting vor Ort.

Die Startaufstellung hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Auf der Pole-Position stand zum dritten Mal an diesem Wochenende Nicolo Bulega, dessen Aruba.it Ducati-Teamkollege Iker Lecuona auf Startplatz 2 vorrückte. Die erste Reihe komplettierte Yari Montella (Ducati). Der im Sprint gestürzte Sam Lowes (Ducati) musste als Zehnter ins Rennen gehen.

Im Artikel erwähnt

Bimota-Pilot Alex Lowes verbesserte sich als Fünfter der Startaufstellung um eine Position. Einen ordentlichen Sprung von 13 auf 8 machte Remy Gardner als bester Yamaha-Pilot. Weitere Positionen: Jake Dixon (11./Honda), Garrett Gerloff (13./Kawasaki), Danilo Petrucci (19./BMW).

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Bulega fuhr eine extrem schnelle erste Runde und setzte sich mit jeder weiteren Runde von Lecuona ab; nach zwei Runden betrug der Vorsprung bereits 0,7 sec. Derweil hatte sich Surra vorbei an Montella auf Platz 3 verbessert. Für Locatelli war das Rennen nach einem Kontakt mit Markenkollege Stefano Manzi in Kurve 17 endgültig gelaufen.

Nach fünf von 21 Runden hatte sich das Feld sortiert. Bulega führte mittlerweile um 1,9 sec vor Lecuona und 4,2 sec vor Montella, Alberto Surra (Ducati) und Alex Lowes. Bridewell, Vierge, Gardner und Gerloff kämpften um Platz 6. Für BMW kündigste sich ein Desaster an: Als 15. hatte Petrucci 15 sec Rückstand, drei Sekunde dahinter war Oliveira Letzter.

Der Abstand zwischen Bulega und Lecuona vergrößerte sich bis Rennhalbzeit auf 4 sec. Auf Platz 3 hatte sich Montella gegen Surra und Lowes durchgesetzt. Letzter stürzte in Runde 11. Im breiten Mittelfeld behauptete Bridewell unverändert Platz 7 gegen Xavi Vierge und den stärker werdenden Alvaro Bautista (Ducati). Dixon war in Kurve 13 gestürzt.

Als Bridewell zwei Runden vor Ende stürzte, wurde das Rennen abgebrochen – offenbar war erneut eine Airfance beschädigt. Zuvor war Stefano Manzi (Yamaha) gestürzt. Bis dahin hatte sich in der zweiten Rennhälfte auf den vorderen Positionen nicht mehr viel getan. Einzig Lorenzo Baldassarri kämpfte sich an Surra vorbei auf Platz 4. Mit Bulega, Lecuona und Montella war das Podium identisch besetzt wie im Sprintrennen. Baldassarri und Surra machten den Ducati-Triumph in den Top-5 perfekt.

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Im Mittelfeld setzte sich Bautista durch. Der zweifache Superbike-Weltmeister fuhr in der Schlussphase Rundenzeiten wie die Spitze und kreuzte als Sechster die Ziellinie. Gerloff, Vierge, Axel Bassani (Bimota) und Gardner komplettierten die Top-10.

Mit 32 sec Rückstand sah BMW-Pilot Danilo Petrucci das karierte Tuch. Teamkollege Miguel Oliveira fiel wegen einer Zeitstrafe von 3 sec noch hinter Honda-Pilot Somkiat Chantra (14.) auf Platz 15 zurück.

Durch insgesamt fünf Ausfälle kamen nur 15 Piloten in die Wertung.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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