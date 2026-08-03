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MotoGP-Asse stimmten sich mit Radrennen in Andorra auf Silverstone ein

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Rins und Honda-Testfahrer Aleix Espargaro nahmen am vergangenen Wochenende am legendären Bergrennen «La Purito» in Andorra teil.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Jorge Martin und Pedro Acosta
Jorge Martin und Pedro Acosta
Foto: La Purito
Jorge Martin und Pedro Acosta
© La Purito

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Die Sommerpause nutzten die MotoGP-Piloten, um Urlaub zu machen oder um sich mit Trainingseinheiten auf Motocross-Bikes, Straßenmotorrädern oder Rennrädern fit zu halten. In dieser Woche erfolgt der Start in die zweite Saisonhälfte – vom 7. bis 9. August findet der Große Preis von Grossbritannien in Silverstone statt.

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Bevor die Fahrer wieder auf ihre MotoGP-Raketen steigen, überprüften einige von ihnen ihre Form bei einem Radrennen in Andorra. So nahmen WM-Leader Jorge Martin (Aprilia), Pedro Acosta (KTM), Alex Rins (Yamaha) und Honda-Testfahrer Aleix Espargaro am 2. August beim legendären Eintagesrennen «La Purito» in den Pyrenäen teil.

Das Rennen ist laut Veranstalter «die schönste, unterhaltsamste und härteste Radtour Europas». Zur Auswahl standen, wie in den vergangenen Jahren, drei Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Die schwierigste Route war 116 km lang und führte über sechs Pässe. Dabei hatten die Teilnehmer 4.200 Höhenmeter zu bewältigen.

Jorge Martin, Aleix Espargaro und Alex Rins mit weiteren Teilnehmern
Jorge Martin, Aleix Espargaro und Alex Rins mit weiteren Teilnehmern
Foto: La Purito
Jorge Martin, Aleix Espargaro und Alex Rins mit weiteren Teilnehmern
© La Purito

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Pedro Acosta: «Brutal!»

Die MotoGP-Asse wurden beim kräfteraubenden Rennen sehr gefordert – danach waren sie glücklich und zufrieden. Pedro Acosta schrieb auf seinem Instagram-Kanal: «Brutal! Bereit für Silverstone.» Jorge Martin meinte: «Unvergesslich wie immer! Tolle Jungs! Jetzt geht’s wieder ans Werk.» Martin nahm bereits mehrere Male an dem berühmten Bergrennen teil.

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Namensgeber für das Radrennen ist Joaquin Rodriguez Oliver. Der spanische Straßenradrennfahrer mit dem Spitznamen «Purito» konnte von 2001 bis 2016 als Profi viele Erfolge einfahren. Dazu zählen einige Etappensiege bei der Tour de France, dem Giro d’Italia oder der spanischen Vuelta. Er war in den Jahren 2010, 2012 und 2013 die Nummer 1 in der UCI-Weltrangliste.

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: La Purito
Jorge Martin
© La Purito

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