Rookies-Cup-Pilot Gonzalez ersetzt David Munoz in Silverstone und Aragon

Bei einem verheerenden Crash im Moto3-Rennen in Ungarn Anfang Juni hatte sich David Munoz die Hüfte gebrochen. Wenige Wochen später wurde Munoz zudem an seiner Speiche im linken Unterarm operiert. Die Grands Prix in Brünn, Assen und auf dem Sachsenring musste der Spanier auslassen.

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Derzeit arbeitet der Intact-Pilot intensiv an seiner Genesung. «Seine Fortschritte sind sehr gut, er hegt große Hoffnungen auf ein baldiges Comeback», sagte Intact-Teammanager Peter Öttl kürzlich gegenüber SPEEDWEEK.com . Wann genau Munoz wieder auf seine KTM steigen wird können, ist derzeit ungewiss. Der Fokus wird auf eine vollständige Genesung gelegt.

Fakt ist, dass die Rennwochenenden in Silverstone und Aragon im August zu früh kommen für den angeschlagenen Munoz. Aus diesem Grund machte sich Peter Öttl zuletzt auf die Suche nach einem geeigneten Ersatzfahrer. Auf seiner Wunschliste stand ein 18-jähriger Youngster aus dem Red Bull Rookies Cup, der Erfolge vorzuweisen hat. Öttl wurde fündig – am 3. August gab das Intact-Team bekannt, dass der Spanier David Gonzalez Landsmann Munoz in den nächsten beiden Grands Prix vertreten wird.

David Gonzalez ist derzeit Fünfter im Red Bull Rookies Cup

«Da David Munoz weiterhin verletzungsbedingt ausfällt, wird der 18-jährige Spanier David Gonzalez aus Medina bei den kommenden Grands Prix in Silverstone und Aragon für ihn einspringen. Er liegt derzeit auf Platz 5 der Gesamtwertung des Red Bull Rookies Cup, und wir freuen uns darauf, ihn in den Farben von Intact GP zu sehen», hieß es am Montag in einem offiziellen Statement des Teams aus Memmingen. Gonzalez wird somit beim britischen Grand Prix (7. bis 9. August) in Silverstone sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft erleben.

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In Brünn, Assen und auf dem Sachsenring sprang zuletzt der Spanier Marcos Uriarte für David Munoz bei Intact GP ein. Sein bestes Ergebnis erreichte Uriarte in Tschechien mit Platz 13.