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Lamborghini-Pilot Luca Engstler auf DTM-Pole-Position in Hockenheim

Luca Engstler hat sich erstmals die Pole-Position in der DTM gesichert. Im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 steht er auf der Pole-Position für den ersten Lauf auf dem Hockenheimring.

Jonas Plümer

Von

DTM

Luca Engstler auf der Pole in Hockenheim
Luca Engstler auf der Pole in Hockenheim
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Luca Engstler auf der Pole in Hockenheim
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Pole-Position für Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler! Im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 umrundete Engstler den Kurs in 1:47.048 Minuten und fuhr auf den besten Startplatz für den ersten Lauf beim DTM-Finale in Hockenheim. Für Engstler ist es die erste Pole-Position in der DTM.

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Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. 0,407 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.

Tabellenführer Thomas Preining komplettiert die Top-3-Positionen. Damit ist Preining der bestplatzierte Pilot im Titelkampf. Maro Engel steht auf dem siebten Startrang, Marco Wittmann auf Position elf. Preining baut damit seine Tabellenführung um einen Rang aus.

Im Artikel erwähnt

Wie auch das Qualifying im ADAC GT Masters fand das Zeittraining der DTM auf abtrocknender Strecke statt, was die Strecke in eine Rutschbahn verwandelte und die Reifenwahl in einen Poker verwandelte.

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Ergebnis DTM Hockenheimring Qualifying 1 (Top 10):

  1. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  2. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  3. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  4. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  5. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  6. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  7. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  9. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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Luca Engstler

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Abt Sportsline

Luca Engstler

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Abt Sportsline

7

1:47,048

02

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Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

8

+0,407

03

91

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

10

+0,459

04

69

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

10

+0,663

05

90

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

10

+0,747

06

63

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

10

+0,843

07

80

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

8

+0,939

08

10

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

7

+1,217

09

84

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

10

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10

29

Bastian Buus

Bastian Buus

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Bastian Buus

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Land Motorsport

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