MotoGP-Sprint Mandalika: Marc Marquez profitiert vom Aprilia-Drama
Marc Marquez holt bei der MotoGP in Indonesien den Sprintsieg und übernimmt die WM-Führung. Marco Bezzecchi und Pole-Setter Raul Fernandez stürzten in Kurve 1. Jorge Martin rutschte vom Podium!
Die Aprilia-Piloten gingen als klare Favoriten in den MotoGP-Sprint von Mandalika (Indonesien). Schlussendlich war es aber Weltmeister Marc Marquez (Ducati), der jubelte. Von Startplatz 4 ins Rennen gegangen setzte sich Marquez schlussendlich klar durch.
Bereits in Kurve 1 ging es dramatisch zu: Zu viert stürmten Pole-Setter Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Markenkollege Marco Bezzecchi, Geburtstagskind Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) und Marc Marquez auf den Rechtsknick.
«Diggia» bremste als Letzter, konnte die Linie aber nicht halten und drückte Marquez von der Linie. Marquez musste aufrichten und überraschte damit Bezzecchi, der ebenfalls aufrichtete und mit Fernandez kollidierte. Die beiden Aprilias kamen zu Sturz. Damit waren bereits zwei potenzielle Sieganwärter aus dem Rennen.
Jorge Martin profitierte vom Chaos in Kurve 1
Jorge Martin nutzte das Chaos und übernahm die Führung. Die Aprilia mit der Nummer 89 setzte sich von Runde zu Runde weiter ab. Marc Marquez fuhr auf Position 2. Es entwickelte sich ein zäher Sprint, in dem die Positionen bezogen schienen.
Doch dann gab Martin freiwillig in Runde 9 von 13 die Führung an Marquez ab. Offensichtlich hatte seine Crew einen anderen Rennverlauf erwartet und den Luftdruck entsprechend niedrig gehalten. Zu niedrig – der WM-Führende musste sich zurückfallen lassen, um den Druck wieder nach oben zu bringen.
Marquez erbt die Führung, gewinnt im Sprint und dreht die WM
Martin fuhr hinter Marquez und wartete auf eine Gelegenheit in der Schlussphase. Doch dann erlebte der Aprilia-Pilot eine heftige Schrecksekunde, die ihn zwei Positionen kostete. Damit war der Kampf um den Sieg entschieden.
Marquez holte den Sieg vor Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura. Fabio di Giannantonio wurde Dritter. Jorge Martin kam nur auf Platz 4 ins Ziel und verlor die WM-Führung an Marquez.
Platz 5 ging an Alex Marquez (Gresini-Ducati), der 3,4 Sekunden hinter seinem Bruder ins Ziel fuhr. KTM-Pilot Pedro Acosta wurde Sechster. Acosta musste im Sprint eine Long-Lap-Penalty absolvieren, weil er zu oft die Streckenlimits verletzte.
Yamaha holt einen WM-Punkt
Vorjahres-GP-Sieger Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) fuhr ein unauffälliges Rennen und wurde als Siebter gewertet. Francesco Bagnaia (Ducati) wurde Achter. Fabio Quartararo kassierte für Yamaha den letzten Punkt.
Alex Rins (Yamaha) beendete den Sprint auf Platz 10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) konnte die starke Form von Motegi nicht mit nach Indonesien bringen und kam mit 16,8 Sekunden Rückstand als Elfter ins Ziel. Johann Zarco (LCR-Honda) war als Zwölfter bester der vier Honda-Piloten.
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