DTM Sachsenring: Red Bull Driftbrother Hountondji lässt den Trabi qualmen

Normalerweise lässt Elias Hountondji BMW-Boliden mit über 1.000 PS die Reifen rauchen, am Sonntag tauschte der Red Bull Driftbrothers vor dem DTM-Rennen am Sachsenring seine PS-starken BMW-Modelle gegen eine Kultkarosse aus DDR-Zeiten: Mit einem umgebauten Trabant zeigte der gebürtige Ingolstädter eine Drift-Show vor den zahlreichen Fans auf der Traditionsrennstrecke in der Nähe von Chemnitz.

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Mehr zu der «Drift-Pappe» erfahrt ihr hier:

Hountondji zählt seit Jahren zu Europas Top-Fahrern im Driftsport und ist normalerweise mit hochgetunten BMW-Modellen wie dem M4 Competition oder dem M2 unterwegs.

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Die Zuschauer am Sachsenring feierten die ungewohnte Drift-Kombination aus Ostalgie und Motorsport. Dabei war die Drift-Show von Elias Hountondji nicht der einzige ostalgische Programmpunkt auf dem Sachsenring. Am Samstag machte mit der Red Bull Rennpappe eine Trabant-Rallye auf der Strecke Station und drehte eine Runde über den Kurs. Zudem fuhr der ADAC Historic Cup Ost mit seinen ostalgischen Tourenwagen und Formelfahrzeugen im Rahmenprogramm der DTM.

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Auch beim Saisonfinale in Hockenheim dürften sich die Fans auf die Red Bull Driftbrothers freuen.