Patrick Friesacher über Max Verstappen: «Natürlich bist du da stinksauer»
Der frühere Formel 1-Pilot Patrick Friesacher sprach bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die Lage von Red Bull-Aushängeschild Max Verstappen und dessen Nebenbeschäftigungen.
Die hektische Premiere der Formel 1 auf dem Madring vor den Toren von Madrid war am Montag eines der großen Themen bei «Sport und Talk aus dem Hanger-7» im Programm von ServusTV. Als Experten waren am Salzburger Flughafen Hans-Joachim Stuck (75) und Patrick Friesacher (45) geladen.
Zur Reaktion von Max Verstappen via Funk auf die Turbulenzen zu Beginn sagt Friesacher: «Die Fahrer können alle Spielchen, die sind heutzutage so gerüstet, auch wie sie dann auch diskutieren, die FIA hört da natürlich gleich mit. Die Situation mit Max und Hamilton sehe ich so – wenn Max da nicht nachgegeben hätte, dann hätte es wahrscheinlich gekracht. Es war die richtige Entscheidung.»
Friesacher erklärt weiter: «Die Position wieder zurückzugeben, war auch richtig aus der Sicht von Max, sonst hätte er wahrscheinlich die Strafe bekommen. Aber klar, keiner will nachgeben, jeder versucht das Beste daraus zu machen.»
Verstappen musste dann sogar zwei Positionen aufgeben, da er auch Antonelli bereits überholt hatte, dies brachte ihn in Rage. Friesacher: «Dass da mal Sachen so über den Funk kommen, ist klar, in der Hitze des Gefechtes passiert das natürlich. Da bist du als Fahrer natürlich stinksauer.»
Zu Verstappens neuem Deal sagt Friesacher: «Im Endeffekt ist er ein Vollblut-Racer. Die Formel 1 ist jetzt aber anders als zuvor. Du musst jetzt früher bremsen, die Kurvengeschwindigkeiten sind jetzt nicht mehr so hoch. Das, was er so richtig gut kann, kann er jetzt nicht ausleben. Deswegen fährt er GT3-Autos auf der Nordschleife oder auch das ‘Max versus 100’ jetzt am Mittwoch. Da fährt er gegen 100 andere Kart-Fahrer.»
Zur aktuellen Funktion der Piloten sagt Friesacher: «Momentan bist du eine Batterie-Manager und hast natürlich die KI im Hintergrund. Da musst du halt schauen, wie du die besten Ressourcen zur Verfügung hast.»
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