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Live-Ticker Spanien-GP: Wer hält Formel-1-Champion Lando Norris auf?

McLaren-Star Lando Norris sicherte sich im ersten GP-Qualifying auf dem Madring die Pole. Die Antwort auf die Frage, ob der Weltmeister diese in einen Sieg ummünzen kann, gibt's hier Live-Ticker.

Formel 1

Rennstart in Madrid
Rennstart in Madrid
Foto: Madring
Rennstart in Madrid
© Madring

Im Artikel erwähnt

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Vor der GP-Premiere auf dem neuen Madring lautet die grosse Frage: Wer wird sich den ersten Sieg auf dem Hybrid-Kurs auf dem IFEMA-Messegelände sichern? Schafft es Weltmeister Lando Norris, die Führung zu verteidigen und auch als Erster ins Ziel zu kommen? Oder wird einer der Mercedes-Piloten den Weg am aktuellen WM-Vierten vorbei finden?

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Auch Ferrari-Ass Lewis Hamilton und Red Bull Racing-Ausnahmekönner Max Verstappen haben die Chance, nach vorne zu kommen, denn sie fahren aus der zweiten Startreihe los. Sie hoffen auf ihre Chance, sich mit einem guten Start an die Spitze zu kämpfen. Schwierig wird es hingegen für Oscar Piastri. Der Teamkollege des Polesetters muss von Startplatz 7 losfahren.

Wer sich durchsetzen und wer ein Rennen zum Vergessen erleben wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitgelesen werden.

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McLaren Formula 1 Team

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

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