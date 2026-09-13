Vechta: Starker Dave Meijerink gewinnt vor Geburtstagskind Lukas Fienhage

Das Sandbahnrennen beim Automobil-Club Kreis Vechta stand ganz im Zeichen der Deutschen Meisterschaft der Gespanne, aber auch die Internationale Solo-Konkurrenz begeisterte die Zuschauenden im gut besetzten Reiterwaldstadion. Nach jeweils vier Vorläufen hatten sich im 12er-Fahrerfeld die Aspiranten auf den Gesamtsieg herauskristallisiert: Dave Meijerink und Lukas Fienhage mit jeweils 19 Punkten, Zach Wajtknecht mit 17 und Jesse Mustonen mit 15 Zählern.

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Wie erging es Lukas Fienhage auf seiner Heimbahn?

Gleich im ersten Heat hatte Fienhage, der keine Zeit zum Feiern seines 27. Geburtstages hatte, den Niederländer Meijerink auf Platz 2 verwiesen. Nach einem weiteren Laufsieg gegen Romano Hummel (NL), der auf der glatten Bahn augenscheinlich kein Risiko eingehen wollte, musste der gebürtige Lohner, der jetzt in Frankreich lebt, Meijerink den Laufsieg überlassen. Im letzten Vorlauf verblies Fienhage mit Wajtknecht auch den noch amtierenden Langbahn-Weltmeister.

Der rührige Fienhage-Fanclub, der seinem Liebling nach der Fahrervorstellung noch schnell ein «Happy birthday» gesungen hatte, musste dann mit ansehen, wie «ihrer» Startnummer 125 der Start misslang. Oder anders gesagt, dem Finnen Mustonen gelang der perfekt Start. Er ließ sich weder vom heftig attackierenden Meijerink noch von Wajtknecht einholen. Für Fienhage blieben da nur zwei Punkte. Der Niederländer William Kruit wurde Final-Fünfter, Hummel fiel wegen technischer Probleme aus.

So stand es am Ende 23:21 nach Punkten im Vergleich Meijerink zu Fienhage. Mustonen folgte auf Platz 3 im Punkte-Gleichstand mit Wajtknecht (beide 20). Hier gab die bessere Platzierung im Finale den Vorteil für den Finnen.

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Stephan Katt sorgte für die Überraschung

Was machte Stephan Katt? Der Schleswig-Holsteiner begann mit einem Nuller, bewies dann aber seine immer noch vorhandenen Qualitäten mit einem zweiten Platz hinter Fienhage. In seinem vierten Vorlauf kam Katt als Vierter ins Ziel und beendete das Rennen als Gesamt-Neunter.

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Dann die Überraschung: Der «Catman» gab seinen Rücktritt vom Bahnsport bekannt. «Ich bin jetzt seit 34 Jahren im Bahnsport unterwegs, habe viele Titel geholt und wurde immer von einer tollen Crew begleitet. Es war eine schöne Zeit, aber ich muss auch auf meinen Körper hören, ich verabschiede mich», sagte der Neuwittenbeker, der an diesem Dienstag, 15. September, 47 Jahre alt wird, zur großen Bahnsport-Familie im weiten Rund.

Ergebnisse I-Solo Vechta (D):



1. Dave Meijerink (NL), 23 Punkte 2. Lukas Fienhage (D), 21 3. Jesse Mustonen (FIN), 20 4. Zach Wajtknecht (GB), 20 5. William Kruit (NL), 11 6. Romano Hummel (NL), 10 7. Jacob Bukhave (DK), 8 8. Jeffrey Sijbesma (NL), 7 9. Stephan Katt (D), 6 10. Mathias Trésarrieu (F), 5 11. Timo Wachs (D), 3 12. Niek Meijerink (NL), 1

Finale: 1. Mustonen, 2. D. Meijerink, 3. Wajtknecht, 4. Fienhage, 5. Kruit, 6. Hummel (a)

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Ergebnisse Langbahn-Pokal Vechta (D):