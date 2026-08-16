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Lamborghini von Christian Engelhart am Sonntag nicht am Start

Der zweite DTM-Lauf auf dem Nürburgring findet ohne Christian Engelhart statt. Der Lamborghini Temerario GT3 des Ersatzsatzs von Maximilian Paul wurde zu stark beschädigt.

DTM

Das Sonntagsrennen findet ohne Christian Engelhart statt
Das Sonntagsrennen findet ohne Christian Engelhart statt
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Das Sonntagsrennen findet ohne Christian Engelhart statt
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Der zweite Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 von Christian Engelhart wird am zweiten DTM-Rennen auf dem Nürburgring nicht teilnehmen können.

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In der Schlussphase des ersten Rennens wurde der DTM-Rückkehrer in einen heftigen Unfall mit Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari verwickelt. Dabei erlitt der Temerario GT3 starke Beschädigungen im Frontbereich.

Im Artikel erwähnt

Dabei wurde das Fahrzeug - wobei es sich um ein neues Chassis handelt und seinen erstes Rennwochenende absolviert - so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht repariert werden kann.

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Somit werden nur 20 Fahrzeuge am zweiten DTM-Rennen in der Eifel teilnehmen können.

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7

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Dörr Motorsport

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25

8

+0,113

03

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

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14

7

+0,140

04

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Comtoyou Racing

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Comtoyou Racing

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7

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22

8

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08

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Thomas Preining

Manthey

91

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09

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