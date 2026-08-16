Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Experte ist überzeugt: MotoGP-Fahrer müssen sich für 2027 gewaltig anpassen

2027 beginnt in der MotoGP nicht nur technisch eine neue Ära, mit Pirelli gibt es auch einen anderen Lieferanten für die Einheitsreifen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Fahrer und Ingenieure.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu kann den Umstieg auf Pirelli kaum erwarten
Toprak Razgatlioglu kann den Umstieg auf Pirelli kaum erwarten
Foto: david ulrich
Toprak Razgatlioglu kann den Umstieg auf Pirelli kaum erwarten
© david ulrich

Werbung

TV-Programm

Werbung

Sie sind schwarz, rund – und ab 2027 von Pirelli. Nach elf Jahren auf Michelin treten ab nächster Saison die Fahrer der MotoGP mit Einheitsreifen aus Norditalien statt von Michelin an. Für einige Rennsportfans kein besonders spannendes Thema, doch der Einfluss auf die Entwicklung der Motorräder ist gewaltig.

Werbung

Werbung

Die fünf in der Königsklasse engagierten Hersteller Aprilia, Ducati, Honda, KTM und Yamaha müssen für 2027, wenn erstmals das neue Technikreglement greift, nicht nur Motoren mit 850 statt 1000 ccm entwickeln und deutlich weniger innovative Aeropakete austüfteln, die zukünftigen Maschinen werden auch um die Pirelli-Reifen herum gebaut, bei Verzicht auf höhenverstellbare Fahrwerke.

Am 22. Juni gingen in Brünn/Tschechien erstmals einige MotoGP-Stammfahrer mit nächstjährigen Maschinen gemeinsam auf die Strecke, SPEEDWEEK.com veröffentlichte dazu exklusiv eine Bildserie. Am Montag (21. September) nach dem Österreich-GP folgt auf dem Red Bull Ring der nächste Test.

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: David Ulrich
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: David Ulrich
Luca Marini
Luca Marini
Foto: David Ulrich
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: David Ulrich
Dani Pedrosa auf der KTM mit Tarnkleid
Dani Pedrosa auf der KTM mit Tarnkleid
Foto: David Ulrich
Augusto Fernandez
Augusto Fernandez
Foto: David Ulrich
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: David Ulrich
Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: David Ulrich
Marc Marquez mit der 850er-Ducati beim Brünn-Test
Marc Marquez mit der 850er-Ducati beim Brünn-Test
Foto: David Ulrich
Pol Espargaro
Pol Espargaro
Foto: David Ulrich
Raul Fernandez
© David Ulrich

Werbung

Werbung

«Wir stellen allen Herstellern verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung und entscheiden uns anschließend, welche Bandbreite wir später nutzen werden», erklärte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb war der Brünn-Test so wichtig für uns, aber auch der in Misano einen Monat zuvor. Wenn alle Hersteller am gleichen Tag auf der Strecke sind, bekommen wir die besten Rückmeldungen.»

TV-Programm

Hersteller und Fahrer haben viel Arbeit vor sich

Schnell wurde offensichtlich, dass es Motorräder gibt, die besser zu den zukünftigen Einheitsreifen passen als andere, bis zum Saisonstart Anfang März 2027 in Thailand liegt noch viel Arbeit vor allen Beteiligten.

«Der Grund, dass die Fahrer gewisse Aspekte unserer Reifen nicht mögen, hängt damit zusammen, dass die Motorräder für die jetzigen abgestimmt sind», hielt Barbier fest. «Sie mussten bislang auf eine spezielle Art und Weise fahren, um dem Charakter der Reifen zu entsprechen, das haben sie elf Jahre lang gelernt. Die neuen Reifen haben aber andere Stärken, weil der Hersteller ein anderer ist. Wir werden keine Michelin-Pirelli-Reifen herstellen, sondern Pirelli-Reifen. Und sie müssen verstehen lernen, wie sie diese zu nutzen haben. Das bedeutet, dass einige ihren Fahrstil ändern müssen. Und die Ingenieure müssen möglicherweise Aspekte ihres Motorrads ändern. Denn wenn du die Entwicklung deiner Maschine elf Jahre lang auf einen speziellen Hersteller ausrichtest, und dieser ändert sich, dann zieht das etwas nach sich.»

Von den nächstjährigen 22 MotoGP-Piloten verfügen lediglich sechs über umfangreiche Erfahrung mit Pirelli: Die vier Aufsteiger aus der Moto2, David Alonso, Daniel Holgado, Senna Agius und Izan Guevara, denn diese Klasse wird von der italienischen Marke bereits seit 2024 ausgerüstet. Hinzu kommen Toprak Razgatlioglu, der auf Pirelli drei Weltmeisterschaften sowie 78 Rennen bei den Superbikes gewann und den Umstieg kaum erwarten kann, weil ihm besonders der Michelin-Vorderreifen bis heute nicht zusagt, sowie dessen angehender Nachfolger in der seriennahen Meisterschaft, Nicolo Bulega.

Werbung

Werbung

Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier
Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier
Foto: gold & goose
Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier
© gold & goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien