Experte ist überzeugt: MotoGP-Fahrer müssen sich für 2027 gewaltig anpassen

Sie sind schwarz, rund – und ab 2027 von Pirelli. Nach elf Jahren auf Michelin treten ab nächster Saison die Fahrer der MotoGP mit Einheitsreifen aus Norditalien statt von Michelin an. Für einige Rennsportfans kein besonders spannendes Thema, doch der Einfluss auf die Entwicklung der Motorräder ist gewaltig.

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Die fünf in der Königsklasse engagierten Hersteller Aprilia, Ducati, Honda, KTM und Yamaha müssen für 2027, wenn erstmals das neue Technikreglement greift, nicht nur Motoren mit 850 statt 1000 ccm entwickeln und deutlich weniger innovative Aeropakete austüfteln, die zukünftigen Maschinen werden auch um die Pirelli-Reifen herum gebaut, bei Verzicht auf höhenverstellbare Fahrwerke.

Am 22. Juni gingen in Brünn/Tschechien erstmals einige MotoGP-Stammfahrer mit nächstjährigen Maschinen gemeinsam auf die Strecke, SPEEDWEEK.com veröffentlichte dazu exklusiv eine Bildserie . Am Montag (21. September) nach dem Österreich-GP folgt auf dem Red Bull Ring der nächste Test.

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«Wir stellen allen Herstellern verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung und entscheiden uns anschließend, welche Bandbreite wir später nutzen werden», erklärte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb war der Brünn-Test so wichtig für uns, aber auch der in Misano einen Monat zuvor. Wenn alle Hersteller am gleichen Tag auf der Strecke sind, bekommen wir die besten Rückmeldungen.»

Hersteller und Fahrer haben viel Arbeit vor sich

Schnell wurde offensichtlich, dass es Motorräder gibt, die besser zu den zukünftigen Einheitsreifen passen als andere, bis zum Saisonstart Anfang März 2027 in Thailand liegt noch viel Arbeit vor allen Beteiligten.

«Der Grund, dass die Fahrer gewisse Aspekte unserer Reifen nicht mögen, hängt damit zusammen, dass die Motorräder für die jetzigen abgestimmt sind», hielt Barbier fest. «Sie mussten bislang auf eine spezielle Art und Weise fahren, um dem Charakter der Reifen zu entsprechen, das haben sie elf Jahre lang gelernt. Die neuen Reifen haben aber andere Stärken, weil der Hersteller ein anderer ist. Wir werden keine Michelin-Pirelli-Reifen herstellen, sondern Pirelli-Reifen . Und sie müssen verstehen lernen, wie sie diese zu nutzen haben. Das bedeutet, dass einige ihren Fahrstil ändern müssen. Und die Ingenieure müssen möglicherweise Aspekte ihres Motorrads ändern. Denn wenn du die Entwicklung deiner Maschine elf Jahre lang auf einen speziellen Hersteller ausrichtest, und dieser ändert sich, dann zieht das etwas nach sich.»

Von den nächstjährigen 22 MotoGP-Piloten verfügen lediglich sechs über umfangreiche Erfahrung mit Pirelli: Die vier Aufsteiger aus der Moto2, David Alonso, Daniel Holgado, Senna Agius und Izan Guevara, denn diese Klasse wird von der italienischen Marke bereits seit 2024 ausgerüstet. Hinzu kommen Toprak Razgatlioglu, der auf Pirelli drei Weltmeisterschaften sowie 78 Rennen bei den Superbikes gewann und den Umstieg kaum erwarten kann, weil ihm besonders der Michelin-Vorderreifen bis heute nicht zusagt, sowie dessen angehender Nachfolger in der seriennahen Meisterschaft, Nicolo Bulega.

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