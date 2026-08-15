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Ferrari-Pilot Matteo Cairoli auf Pole-Position im ersten DTM-Rennen

Matteo Cairoli hat sich im Emil Frey Racing Ferrari die Pole-Position für das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring gesichert. Rang zwei für Thomas Preining.

Jonas Plümer

Von

DTM

Matteo Cairolio auf der Pole-Position
Matteo Cairolio auf der Pole-Position
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Matteo Cairolio auf der Pole-Position
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Matteo Cairoli wird das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring von der Pole-Position aufnehmen. In letzter Sekunde sicherte sich der Emil Frey Racing-Pilot die Pole-Position. Der Italiener umrundete den Kurs in 1:25.345 Minuten.

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Platz zwei sicherte sich Thomas Preining. Dem Österreicher fehlten 0,036 Sekunden auf die Bestzeit.

Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Nürburgring Qualifying 1 (Top 10):

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  1. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  2. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  3. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  4. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  5. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  9. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  10. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

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  1. Qualifying

  2. 2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

7

1:25,345

02

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

7

+0,036

03

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

7

+0,078

04

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

7

+0,105

05

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

8

+0,179

06

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

6

+0,205

07

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

6

+0,216

08

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

6

+0,223

09

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

7

+0,260

10

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

7

+0,301

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