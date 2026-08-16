Markus Schlosser: «Arbeite wie verrückt, denn Aufgeben ist keine Option!»
Bei den WM-Läufen in Cremona gab es für Markus Schlosser/Lucas Krieg zumindest in den freien Trainings einen leichten Hoffnungsschimmer. Zur alten Stärke fehlt aber nach wie vor ein gutes Stück.
Bei den privaten Trainingssitzungen auf dem in der italienischen Region Lombardei gelegenen Circuit «Angelo Bergamonti» sah alles danach aus, als ob Markus Schlosser und Lucas Krieg die Probleme, die sie die gesamte Saison geplagt hatten, endlich gelöst hätten. Zweimal belegte das schweizerisch-deutsche Paar die zweitschnellste Zeit auf das 3,768 Kilometer lange Asphaltband. Man war im Lager des Gustoil Racing Teams vorsichtig optimistisch.
«Wenn wir uns aber nicht um eine Sekunde verbessern, sind wir weg», war sich Schlosser danach bewusst. Die Ernüchterung folgte wie befürchtet auf den Fuß. Spätestens im Qualifying war der leise Optimismus verflogen, nachdem man über Platz 5 nicht hinausgekommen war. «Mit neuen Reifen können wir nicht zulegen. Auch von der neuen Reifendimension für das Hinterrad kann ich im Gegensatz zur Konkurrenz nicht profitieren.»
Bei extrem hohen Temperaturen verliefen aus Sicht von Schlosser/Krieg sowohl das Sprintrennen am Samstag, als auch das Hauptrennen am Sonntag unspektakulär. Vor allem die besondere Stärke des als «Reifenflüsterer» bekannten Schweizers, der in der Schlussphase eines Rennens zulegen kann, kommt dieses Jahr nicht zum Tragen. «Normalerweise werde ich im Laufe des Rennens immer stärker. Jetzt ist es so, dass ich nach dem Start einigermaßen dabei bin, danach kommt aus unerfindlichen Gründen der Rückfall.»
«Die eigentliche Herausforderung war, den Seitenwagen überhaupt auf der Strecke zu halten und durch die Links- und Rechtskurven zu bekommen. Jede Runde war harte Arbeit, nicht der Kampf gegen die Konkurrenz, sondern der Kampf mit unserem eigenen Seitenwagen», erklärte Schlosser nach den Rängen 5 und 4. «Momentan sind wir ehrlich gesagt ratlos. So, wie er aktuell funktioniert, ist er kaum fahrbar. Egal, was wir verändern oder welchen Ansatz wir versuchen, wir finden den entscheidenden Fehler nicht.»
«Aufgeben ist trotzdem keine Option. Wir werden weiterarbeiten, weitersuchen und alles unternehmen, um das Problem zu finden, auch wenn es momentan ziemlich aussichtslos erscheint. Ich arbeite wie verrückt und habe das Gespann bereits drei Mal zerlegt und neu aufgebaut. Es heißt: weiterhin suchen, ausprobieren und hoffen, dass wir endlich den entscheidenden Punkt finden und es wieder in die richtige Richtung geht. Eines ist sicher, an unserem Einsatz wird es nicht scheitern!»
Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
19:41,031
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
19:51,442
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
19:52,997
4.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
12
19:59,059
5.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
20:02,256
6.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
12
20:19,328
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
20:22,480
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
20:22,888
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
12
20:30,760
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
20:35.322
11.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
12
20:51,976
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
12
21:09,637
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
12
21:18,550
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
12
21:21,271
15.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
19:58,737
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
10
21:42,433
DNF
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
6
DNF
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
2
Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
30:39,567
2.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
18
30:40,216
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
30:40,826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
30:41,344
5.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
30:43,333
6.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
30:44,042
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
18
30:45,956
8.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
18
30:50,211
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
18
30:54,671
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
30:55,027
11.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
30:41,629
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
30:42,404
13.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
31:10,080
14.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
17
31:53,256
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
DNF
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
14
DNF
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
13
DNS
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach