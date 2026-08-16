Euro Moto Assen: Der Plan am Sonntag – sechs Rennen im Stream

Die Startplätze sind verteilt, die ersten Punkte wurden bereits am Samstag vergeben und heute gilt es vor allem für die Euro Moto Superbike, fette Beute in Sachen Punkte zu machen.

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Die Abschnitte

Sektor 1 geht bei der Null-Linie los und geht bis zu Kilometer 1,562. Sektor 2 geht von da ab weiter bis zu Kilometer 3,367. Und der Rest geht mit Sektor 3 wieder bis zur Null-Linie und damit zu Kilometer 4,555.

Kein Vergleich

Wie immer verbieten sich Vergleiche mit Rundenzeiten aus der MotoGP, der Superbike-WM oder der Britischen Meisterschaft. Diese Serien fahren die lange Variante der Strecke. Alle anderen Serien, so auch die Euro Moto, fahren die Variante mit der zusätzlichen Schikane bei Turn 6.

Die Gäste

Die Zahl der Wildcard-Einsätze sind in der Euro Moto 2026 überschaubar. Immerhin konnten sich in Assen einige Piloten zu einem Einsatz im Nachfolger der IDM durchringen. Im Pro Superstock 1000 tauchte der Vorjahressieger #20 Ricardo Brink mit dem RB4 Racing Team Honda auf. Der Niederländer bereitet sich mit diesem Einsatz auch auf die Rennen der Britischen Meisterschaft vor, die auch in diesem Jahr ihren einzigen Auslandseinsatz wieder in Assen absolvieren. Brink startet in der Stocksport-Klasse der BSB.

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Der Kawasaki Ninja ZX-4RR-Cup ist mit gesamt 31 Fahrern die vollste Klasse. Davon sind Gäste: Nathan Mouton aus Belgien, Rocco Kempker aus Laggenbeck Ibbenbühren, Chiara Kranz aus Rottenburg und Andreas Beel aus Wietmarschen. Der ADAC Junior Cup ist mit 29 Teilnehmenden kaum schlechter bestückt. Untere den Gästen: Viktor Cech aus Tschechien, Justin Kräutler aus Karlsbad/D, aus den Niederlanden Leroy van Dooren, Quonn de Joode und Levi Flier. Aus Belgien Zenno Bulté. Sowie Mick Coome, Tudor Adrian Dedea aus Schwalmtal und Jason Rudolph aus St.Egidien.

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In der Euro Moto Sportbike war WM-Pilot Jeffrey Buis mit einer Suzuki GSX-8R vom Team Track & Trades Wixx Racing zu Gast. In der Euro Moto Supersport hatte sich als Gast der Finne Juho Kantola mit einer Ducati Panigale V2 vom Team Ducati JK36 angemeldet. Die Euro Moto Superbike musste ohne Gäste auskommen.

Der Stream

Ab 12.55 Uhr kann man es sich vor der Glotze bequem machen und per Live-Stream die Rennen verfolgen. Am Mikrofon von Radio Viktoria sitzen Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach. Danijel Peric ist wie immer mit Kamera und Mikro in der Startaufstellung und der Boxengasse unterwegs. Parallel kann man sich per kostenlosem Live-Timing von Bike-Promotion auf dem Laufenden halten und sich den Abend noch mit den offiziellen Ergebnissen versüßen.

Der Sendeplan

12:55 Uhr – Welcome Moderation 13:00 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 13:10 Uhr) 13:50 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (race start 14:00 Uhr) 14:40 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 14:50 Uhr) 15:25 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (race start 15:30 Uhr) 16:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 2 (race start 16:10 Uhr) 16:45 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 (race start 16:55 Uhr)

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Das Wetter

In Assen kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig und die Temperatur liegt bei 14°C. Des Weiteren bleibt am Nachmittag und am Abend die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 15 bis zu 22°C. In der Nacht bleibt es bedeckt und die Werte gehen auf 13°C zurück. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 10 und 26 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag den, 16.August 2026