Jules Gounon sorgt für Mercedes-AMG-Pole bei DTM am Nürburgring
Jules Gounon hat sich die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Nürburgring gesichert. Der Mercedes-AMG-Pilot wird das Rennen vom besten Startplatz aufnehmen.
Jules Gounon hat sich die Pole-Position für das zweite Rennen der DTM auf dem Nürburgring gesichert. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 in 1:25.062 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Ben Dörr im McLaren seines Familierenrennstalls. 0,113 Sekunden fehlten Dörr auf Gounon in der Mann-Filter-Mamba.
Vortagessieger Matteo Cairoli komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3.
Ergebnis DTM Nürburgring Qualifying 2 (Top 10):
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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