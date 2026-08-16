Fahrzeugeinstufung der DTM am Nürburgring mit großen Anpassungen
Vor dem finalen Tag der DTM auf dem Nürburgring gibt es große Anpassungen an der Balance of Performance in Deutschlands bekanntester Rennserie.
Die Balance of Performance der DTM wird vor dem zweiten Renntag auf dem Nürburgring angepasst. Aston Martin, BMW, Lamborghini, McLaren und Mercedes-AMG erhalten eine bessere Einstufung. Die Einstufungen des Ferrari, Ford und Porsche bleiben unverändert.
Der Aston Martin Vantage GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.295 Kilogramm beträgt. Zudem steigt der maximale Ladedruck von 1,94 bar auf 1,96 bar an.
Auch der BMW M4 GT3 bekommt zehn Kilogramm Gewicht raus, so dass der Wagen am Sonntag in der Eifel ohne Zusatzgewicht antritt. Das Gewicht beträgt nun 1.300 Kilogramm. Zusätzlich wird der Ladedruck im höheren Drehzahlbereich erhöht.
Um fünf Kilogramm darf der Lamborghini Temerario GT3 ausladen. Das Mindestgewicht des italienischen Boliden beträgt nun 1.325 Kilogramm. Der maximale Ladedruck wird auf 1,75 bar erhöht.
Satte 20 Kilogramm darf der McLaren 720S GT3 ausladen. Das Mindestgewicht sinkt damit auf 1.290 Kilogramm, so dass das britische Fahrzeug am Sonntag in der Eifel der leichteste DTM-Wagen sein wird.
Ebenfalls um gleich 20 Kilo darf der Mercedes-AMG GT3 ausladen. Das Mindestfewicht sinkt somit auf 1.325 Kilogramm.
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