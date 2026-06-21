Moto3-Sensation in Brünn: Rookie Hakim Danish (KTM) kämpfte Spanier nieder

Die Startaufstellung zum neunten Moto3-Rennen der 2026er-Saison wich deutlich vom Ergebnis der Qualifikation am Vortag ab. Hintergrund: Gleich neun Youngster waren der Verführung des Bummels in der Qualifikation erlegen, um sich im Windschatten zu einer besseren Rundenzeit ziehen zu lassen. Die Wiederholungstäter Pratama, Danish, Pini und Salmela verloren in Folge des Bummelns jeweils 12 Startpositionen. Bitter – Danish, zweiter im Q2, nahm nun auf P14 Aufstellung, Pini wurde auf 24 zurückgestellt und für Rookie Rico Salmela (Tech3) bedeutete das Vergehen den letzten Startplatz.

Werbung

Werbung

Ebenfalls gebummelt hatte Pole-Setter David Almansa, doch als Ersttäter blieb es bei einer Verwarnung und der besten Ausgangslage. Mit Maximo Quiles und Alvaro Carpe standen damit der WM-Leader und sein erster Verfolger neben Intact-Pilot Almansa. Reihe 2: Rookie und Mugello-Sieger Brian Uriarte (KTM Ajo), Eddie O’Shea (Mlav) und Scott Ogden (CIP).

Auf Startplatz 21 bereitete sich mit Leo Rammerstorfer der einzige deutschsprachige GP-Pilot auf die Hitzeschlacht in Brünn vor – als die Einzylinder zur Aufwärmrunde gestartet wurden, wurden 29 Grad angezeigt – keine Wolke am Himmel über dem legendären Autodrom. Nicht am Start in Brünn war der verletzte Intact-Spitzenpilot David Munoz Der Spanier wurde von Marco Uriarte auf Startplatz 13 vertreten.

Beim Moto3-Start in Brünn übernahm Maximo Quiles die Führung Foto: Gold & Goose Beim Moto3-Start in Brünn übernahm Maximo Quiles die Führung © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Um 11 Uhr ging es in die erste von 16 Runden auf der 5,4 km langen Rennstrecke unweit von Brünn. Almansa und Quiles lieferten sich einen engen Sprint zur ersten Kurve. Quiles gewann und bog vor Carpe, Almansa und Uriarte ab. Sehr gut weggekommen waren Adrian Fernandez, der aus Reihe 4 bis auf Platz 5 und auch der bestrafte Hakim Danish stürmte von 14 auf 8.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Noch in der ersten Runde wurden die Positionen unter den Top 4 mehrfach getauscht. In Runde 3 war es dann wieder Quiles, der versuchte, das Tempo zu machen. Danhinter, Almansa, Brian Uriarte, Carpe und der erstaunliche Danish. Runde 3 bedeutete auch das Aus für Joel Esteban, der in Kurve 4 abgeflogen war.

Bemerkenswert auch die Aufholjagd eines weiteren Piloten aus Südostasien. Der Indonesier Veda Pretama, ebenfalls im Q2 bestraft und von 20 weggefahren, ging als Siebter in den vierten Umlauf. Runde 4 beendete der Honda-Asia-Rookie mit der schnellsten Rennrunde schon vor Danish auf P5. Auf Platz 22, mit Kontakt nach vorne, Leo Rammerstorfer.

Nach einem Drittel hatten sich sieben Piloten zu einer Spitzengruppe gefunden. Hinter Quiles und Almansa, die abwechselnd die Pace machten, Urirarte, Pratama, Carpe, Danish und Casey O’Gorman. Doch der Ire konnte das Tempo nicht mitgehen. In Kurve 9 ging der Teamkollege von Leo Rammerstorfer zu Boden. Damit blieben vier Spanier, alle auf KTM, und zwei Asiaten mit Honda-Solist Pratama übrig.

Werbung

Werbung

Eingangs Runde 7 folgte der komplette Niederschlag für SIC58, denn jetzt war auch Leo Rammerstorfer gestürzt – null Punkte für das Team von Paolo Simoncelli. An der Spitze hatte derweil erstmals Brian Urirate das Kommando übernommen. Noch eingangs Runde 9 ging es hinter den Landsmännern wieder zurück auf 4. Nun war es David Almansa, der auf der schwarzen Intact-KTM aus der Mannschaft von Peter Öttl führte.

In Runde 10 wurde es eng: Alvaro Carpe attackierte den Leader und schickte Almansa weit. Damit verlor die Intact-Hoffnung vier Positionen. Doch auch Carpe machte einen Fehler und so ging Quiles vor Danish als Spitzenreiter in Runde 11. Die Top 6 hatten nach zwei Dritteln der Distanz bereits 5 Sekunden Vorsprung auf eine große Verfolgergruppe, angeführt von Marco Morelli.

Im Finale entwickelte sich ein Moto3-Kampf-Klassiker erster Güte. Während Quiles, Carpe, Uriarte, Almansa und Danish von Sektor zu Sektor durchtauschten, beobachtete Veda Pratama die Top 5.

Hakim Danish dominierte die letzte Runde im Moto3-Rennen Foto: Gold and Goose Hakim Danish dominierte die letzte Runde im Moto3-Rennen © Gold and Goose

Werbung

Werbung

In die letzten beiden Runden ging der WM-Leader als Führender. Rad und Rad hinter Quiles, Uriarate, Danish, Pratama, Almansa und Carpe. Im letzten Umlauf übernahm Uriarte, Danish zog auf 2, doch Quiles schlug sofort zurück. Es wurde zu einem gnadenlosen Finale, in dem sich ein überragender Hakim Danish durchsetzte, auch weil Quiles Uriarte touchierte und so die entscheidenden Meter verlor. Der Malaysier holte seinen ersten GP-Sieg – 0,4 Sek. vor Brian Uriarte, Maximo Quiles, Almansa, Pratama und Carpe. Die Top 6 kamen binnen 0,9 sec über die Ziellinie.

Erst zehn Sekunden später die Verfolger mit Marco Morelli, Joel Kelso und Scott Ogden. Den letzten WM-Punkt holte Yamanaka. Wenig berichten gibt es zum WM-Stand. Maximo Quiles führt weiter unangefochten. Der Aspar-Pilot hat 65 Punkte Vorsprung auf Alvaro Carpe. Intact-Ass David Almansa ist Vierter. Nach einem weiteren Vierfach-Erfolg der KTM-Piloten führen die Österreicher bei den Herstellern mit 100 Punkten.