Trotz Long-Lap-Strafe: Ivan Ortola gewinnt Moto2-Thriller in Brünn!

Hochsommerliche 34°C Luft- und 52°C Asphalttemperatur erwarteten die 27 Moto2-Piloten am Sonntagmittag zum neunten Rennen der laufenden Saison. David Alonso, Filip Salac und Daniel Holgado bildeten beim Grand Prix in Brünn die erste Startreihe. Für zusätzliche Bewegung im Grid sorgten mehrere Strafen, die am Samstagabend ausgesprochen wurden.

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Betroffen war auch WM-Leader Manuel Gonzalez. Der IntactGP-Pilot wurde von Startplatz 4 auf Rang 13 zurückversetzt, weil er im Q2 bewusst langsam gefahren war. Davon profitierte sein Teamkollege Senna Agius, der auf den vierten Startplatz vorrückte.

Alonso behauptete beim Rennstart die Führung

Beim Start des Rennens über 18 Runden behauptete Pole-Setter Alonso die Führung und führte das Feld durch die ersten Kurven. Ivan Ortola erwischte einen sehr guten Start aus der zweiten Reihe und kam als erster Verfolger aus Runde 1. Gonzalez konnte sich bereits in der Startrunde um drei Position nach vorne kämpfen und kam als Zehnter als dem ersten Umlauf.

Lokalmatador Salac war einer der Verlierer des Starts. Der tschechische Hoffnungsträger rutschte auf die sechste Position ab und kämpfte um den Anschluss an die Spitze. Zu Beginn der dritten Runde hatten sich Alonso und Ortola bereits leicht abgesetzt. Ortola wurde angezeigt, dass er seine Long-Lap-Penalty jetzt absolvieren kann. Doch der spanische Kalex-Pilot wartete noch ab.

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Perfekte Long-Lap: Ortola verlor keine Position

In Runde 4 absolvierte Ortola seine Long-Lap, verlor dabei aber nur gut eine Sekunde und behauptete die zweite Position. Durch die Strafe hatte Alonso einen Puffer von 1,3 Sekunden. Ortola fuhr deutlich schneller als Alonso an der Spitze und verringerte den Rückstand auf die führende Aspar-Maschine in der fünften Runde auf weniger als 0,8 Sekunden. Ortola war mit seiner 1:58,636er-Runde knapp sechs Zehntelsekunden schneller als Alonso.

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WM-Leader Gonzalez hatte sich nach sechs Runden bereits in die Top-6 geschoben und lag 2,5 Sekunden hinter dem Führenden. Auch Salac zog das Tempo an und fuhr mittlere 1:58er-Zeiten. Der junge Tscheche fuhr hinter Alonso, Ortola, Izan Guevara und Agius auf Position 5.

Ortola befand sich nach sieben Runden wieder in Schlagdistanz zu Alonso. Dahinter hatte sich eine Gruppe aus Guevara, Agius und Salac gebildet, die gut eine Sekunde zurücklag. Gonzalez verlor zur Halbzeit den Anschluss und fuhr isoliert auf der sechsten Position. Für Moto2-Routinier Aron Canet endete der Grand Prix in Kurve 8 mit einem Sturz. Der Spanier fuhr vor seinem Ausfall außerhalb der Punkteränge.

Knieschleifer verloren: Agius musste improvisieren

An der Spitze folgte Ortola der Kalex von Alonso wie ein Schatten. Dahinter wurde hart gekämpft. Im Omega startete Agius eine Attacke gegen Guevara. Salac war der Nutznießer und übernahm die dritte Position. Agius verlor wenig später seinen rechten Knieschleifer und ging damit mit einem klaren Nachteil in die ausstehenden acht Runden.

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Salac zog das Tempo an und versuchte, Alonso und Ortola einzuholen. Der Tscheche hielt seine Hoffnungen auf einen Sieg beim Heimspiel in Brünn am Leben. Sechs Runden vor Rennende lag Salac nur noch eine halbe Sekunde hinter Alonso und Ortola.

Held von Brünn: Filip Salac Foto: Gold and Goose Held von Brünn: Filip Salac © Gold and Goose

In der 13. Runde rückten die Top-3 noch enger zusammen. Alonso, Ortola und Salac lagen innerhalb von 0,252 Sekunden. Vier Runden vor Rennende startete Ortola in Kurve 1 eine Attacke, doch Alonso konterte. Ortola startete in Kurve 3 einen weiteren Versuch, doch Alonso hatte erneut eine Antwort parat.

Aus dem Dreikampf wurde ein Duell

Ortola hielt den Druck auf Alonso aufrecht. Salac fiel es drei Rennen vor Schluss immer schwerer, den Anschluss zu halten. In der vorletzten Runde entwickelte sich der Dreikampf endgültig zu einem Duell. Alonso ging mit 0,059 Sekunden Vorsprung auf Ortola in die letzte Runde. Salac hatte abreißen lassen.

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Mit einem beherzten Manöver in der Schlusskurve setzte sich Ortola an die Spitze und fuhr mit 0,096 Sekunden Vorsprung über den Zielstrich. Alonso musste sich mit Platz 2 zufrieden geben, nachdem er das gesamte Rennen angeführt hatte. Platz 3 ging an Lokalmatador Salac, der sich über den «besten Tag des Lebens» freute.

Agius kassierte als Vierter solide Punkte und kam mit lediglich 2,058 Sekunden ins Ziel, obwohl er durch den verlorenen Knieschleifer einen klaren Nachteil hatte. IntactGP-Teamkollege Gonzalez lieferte sich in der Schlussphase ein Duell mit WM-Rivale Guevara. Gonzalez setzte sich mit 0,033 Sekunden gegen den ehemaligen Moto3-Weltmeister durch. Damit vergrößerte Gonzalez seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf 50,5 Punkte – keine schlechte Ausbeute an einem auf Grund der Gridstrafe schwierigen Rennwochenende.

Überzeugte mit starker Aufholjagd: Moto2-Tabellenführer Manuel Gonzalez Foto: Gold and Goose Überzeugte mit starker Aufholjagd: Moto2-Tabellenführer Manuel Gonzalez © Gold and Goose

Aspar-Pilot Daniel Holgado, der aus der ersten Reihe gestartet war, fuhr ein enttäuschendes Rennen und wurde nur Siebter. In der Meisterschaft verlor Holgado weiter Boden auf die Spitze und liegt als WM-Sechster bereits 80,5 Punkte zurück.

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Komplettiert wurden die Top-10 von Vorjahressieger Joe Roberts, Celestino Vietti und Jose-Antonio Rueda. Punkte sammelten außerdem Collin Veijer, Daniel Munoz, Alex Escrig, Taiyo Furusato und Zonta van den Goorbergh.