MotoGP Live-Ticker aus Brünn: Bezzecchi Zuschauer bei Sieg von Marc Marquez
MotoGP-WM-Leader Marco Bezzecchi war nach seinem Ausraster in Brünn am Samstag für den Grand Prix gesperrt. Im langen Rennen fuhren die Gleichen aufs Podium wie im Sprint – in anderer Reihenfolge.
Als die ersten Videos auftauchten, wie Marco Bezzecchi nach seinem Sturz im Sprint am Samstag einen Streckenposten erst von seiner Aprilia wegstieß und ihm anschließend auch noch eine Ohrfeige verpasste, rückten die Leistungen von Pecco Bagnaia, Ai Ogura und Marc Marquez in den Hintergrund –
Am Sonntagmorgen
Vor dem Grand Prix von Tschechien hatte Bezzecchi nach der Nullrunde am Samstag in der Weltmeisterschaft noch 15 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jorge Martin. Was am Sonntag passiert ist, erfahren sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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