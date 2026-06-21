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Philipp Öttls Ducati-Team mit Großeinsatz: Sponsor Milwaukee ist entzückt

Seit Feel Racing 2022 in die Supersport-WM einstieg, tritt die Mannschaft mit einem Fahrer an. Für den nächsten SBK-Event Mitte Juli in Donington Park gibt es eine besondere Zusammenarbeit.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

In Assen warb das Team Feel Racing Ducati groß für Landgeflügel
In Assen warb das Team Feel Racing Ducati groß für Landgeflügel
Foto: gold & goose
In Assen warb das Team Feel Racing Ducati groß für Landgeflügel
© gold & goose

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Für das Heimrennen in Misano Adriatico können sich die italienischen Teams kaum vor Anfragen von Sponsoren und Freunden für Gästepässe retten. Philipp Öttls Mannschaft Feel Racing hatte deshalb erstmals eine eigene Hospitality dabei, diese wird auch im englischen Donington Park (10.–12. Juli) und Cremona in Norditalien (25.–27. September) zum Einsatz kommen.

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In Großbritannien hat das Team normalerweise wenig Gäste. Doch nicht in diesem Jahr, denn Sponsor Milwaukee nutzt die Veranstaltung für einen besonderen Auftritt. Hintergrund ist, dass Feel Racing das Motorrad für Luke Strapleford und dessen Scars-Team in der Britischen Supersport-Meisterschaft vorbereitet. In Donington Park werden der Engländer aus Leicester (mit Wildcard) und Öttl im gleichen Design in der Supersport-Weltmeisterschaft antreten.

Werkzeughersteller Milwaukee wird mit deutlich größerem Logo als gewöhnlich auf der Seitenverkleidung von Öttls Ducati Panigale V2 zu sehen sein. Diese Möglichkeit gibt Feel Racing seinen Sponsoren ab und zu, so warb die deutsche Firma Landgeflügel in Assen prominenter als sonst auf dem Bike.

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Seit Feel Racing nicht mehr vom größten europäischen Cloud-Anbieter Aruba.it unterstützt wird, dem Hauptsponsor und Eigentümer von Ducatis Superbike-WM-Werksteam, sehen wir auf dem besten Werbeplatz den Teamnamen. Mit Sonderaktionen wie in Assen oder Donington Park wird Sponsoren aufgezeigt, was für sie möglich ist; außerdem werden so zusätzliche Einnahmen generiert.

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Voraussichtlich werden wir auch für die Rennen in Cremona Ende September eine spezielle Zusammenarbeit und ein angepasstes Design sehen – in Kombination mit einer gut besuchten Hospitality.

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