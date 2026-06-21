Montevarchi: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1, Längenfelder Platz 3

Motocross-WM MXGP • Neu
Montevarchi: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Lauf 1 mit Start-Ziel-Sieg
Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den ersten Lauf in Montevarchi (Toskana) und verkürzte damit seinen Rückstand zu WM-Leader Sacha Coenen auf 35 Punkte.
Erster MX2-Lauf: Grand Prix of Italy in Montevarchi: Titelverteidiger Simon Längenfelder hatte zwar auf Startplatz 11 nicht die beste Ausgangsposition, aber es gelang ihm, den Holeshot zu ziehen und die Führung zu übernehmen.
Der deutsche MX2-Weltmeister führte das Rennen 5 Runden lang vor Julius Mikula (KTM) und Valerio Lata (Honda) an. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres startete im Bereich der Top-6, stürmte aber mit enormer Intensität nach vorne und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um Längenfelder in Runde 7 zu überholen und die Führung zu übernehmen.
WM-Leader Sacha Coenen startete im Bereich der Top-3, doch in der Anfangsphase unterliefen ihm einige Fehler, sodass er zunächst auf Platz 6 zurückfiel. Nachdem er seinen Rhythmus gefunden hatte, fuhr er mit gewohnt hoher Intensität nach vorne. Als Sacha am Hinterrad von Längenfelder auf Platz 2 angelangt war, kamen die Überrundeten ins Spiel. Längenfelder nutzte die Außenlinien, wo er aber aufgehalten wurde, sodass Sacha auf der Innenlinie leichtes Spiel hatte und Platz 2 übernahm. Position 3 konnte Längenfelder bis zum Schluss halten.
Sacha Coenen versuchte in den letzten Runden, die Lücke zum führenden Spanier zu schließen, aber Farres beging keine Fehler und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Coenen und Längenfelder. Coenen büßte damit an der Tabellenspitze drei Punkte gegenüber Farres auf Platz 2 ein. Vor dem zweiten Lauf hat Sacha Coenen einen Vorsprung von 35 Punkten vor Guillem Farres. Simon Längenfelder hat auf Platz 3 einen Rückstand von 46 Punkten.
Guillem Farres (E), Triumph, 34:45.276
Sacha Coenen (B), KTM, +2.860
Simon Längenfelder (D), KTM, +5.485
Liam Everts (B), Husqvarna, +7.077
Mathis Valin (F), Kawasaki, +19.954
Julius Mikula (CZ), KTM, +21.997
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +24.723
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +30.710
Maxime Grau (F), Honda, +32.717
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +35.969
Valerio Lata (I), Honda, +50.201
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +54.827
Noel Zanocz (H), KTM, +1:04.409
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:09.018
Andrea Rossi (I), KTM, +1:18.407
Remo Schudel (CH), KTM, +1:21.099
Alessandro Gaspari (I), KTM, +1:28.008
Morgan Bennati (I), Triumph, +1:32.516
Jens Walvoort (NL), KTM, +1:35.588
Nike Korsbeck (S), Triumph, +1 Runde
Sacha Coenen (B), KTM, 409
Guillem Farres (E), Triumph, 374 (-35)
Simon Längenfelder (D), KTM, 363 (-46)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 348 (-61)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 334 (-75)
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