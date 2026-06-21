Montevarchi: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1, Längenfelder Platz 3

Erster MX2-Lauf: Grand Prix of Italy in Montevarchi: Titelverteidiger Simon Längenfelder hatte zwar auf Startplatz 11 nicht die beste Ausgangsposition, aber es gelang ihm, den Holeshot zu ziehen und die Führung zu übernehmen.

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Holeshot für Simon Längenfelder

Der deutsche MX2-Weltmeister führte das Rennen 5 Runden lang vor Julius Mikula (KTM) und Valerio Lata (Honda) an. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres startete im Bereich der Top-6, stürmte aber mit enormer Intensität nach vorne und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um Längenfelder in Runde 7 zu überholen und die Führung zu übernehmen.

WM-Leader Sacha Coenen mit Fehlern

WM-Leader Sacha Coenen startete im Bereich der Top-3, doch in der Anfangsphase unterliefen ihm einige Fehler, sodass er zunächst auf Platz 6 zurückfiel. Nachdem er seinen Rhythmus gefunden hatte, fuhr er mit gewohnt hoher Intensität nach vorne. Als Sacha am Hinterrad von Längenfelder auf Platz 2 angelangt war, kamen die Überrundeten ins Spiel. Längenfelder nutzte die Außenlinien, wo er aber aufgehalten wurde, sodass Sacha auf der Innenlinie leichtes Spiel hatte und Platz 2 übernahm. Position 3 konnte Längenfelder bis zum Schluss halten.

Farres gewinnt und holt auf

Sacha Coenen versuchte in den letzten Runden, die Lücke zum führenden Spanier zu schließen, aber Farres beging keine Fehler und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Coenen und Längenfelder. Coenen büßte damit an der Tabellenspitze drei Punkte gegenüber Farres auf Platz 2 ein. Vor dem zweiten Lauf hat Sacha Coenen einen Vorsprung von 35 Punkten vor Guillem Farres. Simon Längenfelder hat auf Platz 3 einen Rückstand von 46 Punkten.

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MX2-Lauf 1, Montevarchi :

Guillem Farres (E), Triumph, 34:45.276 Sacha Coenen (B), KTM, +2.860 Simon Längenfelder (D), KTM, +5.485 Liam Everts (B), Husqvarna, +7.077 Mathis Valin (F), Kawasaki, +19.954 Julius Mikula (CZ), KTM, +21.997 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +24.723 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +30.710 Maxime Grau (F), Honda, +32.717 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +35.969 Valerio Lata (I), Honda, +50.201 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +54.827 Noel Zanocz (H), KTM, +1:04.409 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:09.018 Andrea Rossi (I), KTM, +1:18.407 Remo Schudel (CH), KTM, +1:21.099 Alessandro Gaspari (I), KTM, +1:28.008 Morgan Bennati (I), Triumph, +1:32.516 Jens Walvoort (NL), KTM, +1:35.588 Nike Korsbeck (S), Triumph, +1 Runde

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WM-Stand: