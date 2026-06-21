Speedway-U19-EM: Zwei deutsche Youngster schafften die Qualifikation

Zwei von vier Deutsche haben sich in den beiden Halbfinalrennen in Pilsen und Debrezin einen Platz in den Top-8 gesichert und sind damit im Finale der U19-Europameisterschaft im slowenischen Krsko dabei. Für Janek Konzack war es bereits der zweite erfolgreiche Trip nach Ungarn, nachdem er dort am 1. Mai in der U24-EM Bronze gewonnen hat. Der 16-Jährige legte mit einem Laufsieg stark los und konnte anschließend mit vier zweiten Plätzen konstant punkten, was am Ende den vierten Gesamtrang bedeutete. Da er weniger Laufsiege holte als Kacper Mania, wurde der Pole in der Tageswertung Dritter hinter William Cairns und Jacob Jensen. Um den letzten Qualifikationsplatz musste ein Stechen entscheiden, da Leo Klasson und Damirs Filimonovs mit neun Punkten gleichauf waren. Der Schwede setzte sich durch und eroberte den letzten Finalplatz. Carlos Gennerich kam als zweiter Deutscher im Feld nur auf drei Punkte und schied aus.

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«Fast perfekter Tag» für Patrick Hyjek

Im tschechischen Pilsen traten Hannah Grunwald und Patrick Hyjek als deutsche Vertreter an. Während die einzige Frau im Feld mit nur drei Punkten ausschied, schaffte Hyjek als Fünfter den Sprung ins Finale. «Die ersten drei Durchgänge waren nahezu perfekt und ich war kurzzeitig auf Platz 1 in der Tabelle», erzählte Hyjek SPEEDWEEK.com. «Nur in den letzten beiden Läufen haben die Starts nicht mehr so funktioniert, aber das Hauptziel ist geschafft – ich fahre nach Krsko zum Finale.» Das Siegerpodest war fest in polnischer Hand: Es siegte Bartosz Banbor mit 13 Punkten vor Maksymilian Pawelczak und Kevin Malkiewicz.

Ergebnisse Speedway-U19-EM-Halbfinals:

Debrezin/H:

Qualifiziert für das Finale: 1. William Cairns (GB), 14 Punkte 2. Jacob Jensen (DK), 13 3. Kacper Mania (PL), 11 4. Janek Konzack (D), 11 5. Luke Harrison (GB), 10 6. Sven Cerjak (SLO), 10 7. Igor Kordun (PL), 10 8. Leo Klasson (S), 9+3 Ausgeschieden: 9. Damirs Filimonovs (LV), 9+2 10. Dimitri Buch (DK), 8 11. Zoltan Lovas (H), 5 12. Petr Kvech (CZ), 3 13. Carlos Gennerich (D), 3 14. Otto Raak (FIN), 2 15. Harry Lundahl (S), 2 16. Jan Hlacina (CZ), 0

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Pilsen/CZ:

Qualifiziert für das Finale: 1. Bartosz Banbor (PL), 13 Punkte 2. Maksymilian Pawelczak (PL), 12 3. Kevin Malkiewicz (PL), 12 4. Cooper Rushen (GB), 11 5. Patrick Hyjek (D), 10 6. Adam Nejezchleba (CZ), 10 7. Niklas Holm Jakobsen (DK), 9 8. Rasmus Karlsson (S), 8+3 Ausgeschieden: 9. Jakub Zurek (PL), 8+2 10. Gregor Zorko (SLO), 6 11. Adam Bednar (CZ), 5 12. Noah Urda (F), 4 13 Stephan Melc (CZ), 3 14. Hannah Grunwald (D), 3 15. Emils Rimicans (LV), 2 16. Niko Hatva (FIN), 1