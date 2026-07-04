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McLaren-Schock: Ben Dörr nach starkem Qualifying disqualifiziert

Ben Dörr verliert den starken vierten Startplatz für den ersten DTM-Lauf auf dem Norisring. Der Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 wurde aufgrund von 8,5 Kilogramm Untergewicht disqualifiziert.

DTM

Ben Dörr disqualifiziert
Ben Dörr disqualifiziert
Foto: DTM
Ben Dörr disqualifiziert
© DTM

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Ben Dörr verliert den starken vierten Startplatz für den ersten DTM-Lauf auf dem Norisring. Die Sportkommissare nahmen den Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 nach dem Zeittraining aus der Wertung, so dass er vom 21. und letzten Startplatz ins Rennen gehen wird.

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Nach dem Qualifying stellten die technischen Komissare fest, dass das Fahrzeug von Dörr Motorsport nicht das vorgeschriebene Mindestgewicht erreichte und somit nicht dem Reglement entsprach.

Insgesamt hatte das Fahrzeug von Ben Dörr ein Untergewicht von 8,5 Kilogramm.

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Zeit

Bestzeit

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01

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

62

1:10:22,199

49,329

25

02

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

62

+0,887

49,298

20

03

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

62

+5,753

49,460

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

62

+8,417

49,376

13

05

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

62

+9,178

49,415

11

06

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

62

+9,939

49,403

10

07

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

62

+11,293

49,242

9

08

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

62

+14,556

49,354

8

09

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

62

+18,130

49,505

7

10

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62

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49,439

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