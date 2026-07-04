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Spezielles Format: So funktioniert das DTM-Qualifying am Norisring

Die DTM nutzt auf dem Norisring ein spezielles Qualifyingformat. SPEEDWEEK erklärt euch dieses und sagen euch, welcher Fahrer in welcher Gruppe fährt.

Jonas Plümer

Von

DTM

Spezielles Qualifyingformat am Norisring
Spezielles Qualifyingformat am Norisring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Spezielles Qualifyingformat am Norisring
© DTM//Gruppe C Photography

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Aufgrund der Fahrzeuganzahl auf dem nur 2,162 Kilometer kurzen Norisring, wird das DTM-Qualifying auf dem Stadtkurs in Nürnberg in zwei Gruppen stattfinden. Somit möchte der ADAC dafür sorgen, dass jeder Pilot die Möglichkeit auf eine freie Runde hat.

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Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.

Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf die Strecke, am Sonntag die zweite Gruppe.

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Der schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.

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Gruppe A:

Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

Gruppe B:

Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

62

1:10:22,199

49,329

25

02

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

62

+0,887

49,298

20

03

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

62

+5,753

49,460

16

04

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

62

+8,417

49,376

13

05

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

62

+9,178

49,415

11

06

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

62

+9,939

49,403

10

07

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

62

+11,293

49,242

9

08

Bastian Buus

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Bastian Buus

Land Motorsport

29

62

+14,556

49,354

8

09

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

62

+18,130

49,505

7

10

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

62

+18,902

49,439

6

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