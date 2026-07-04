Spezielles Format: So funktioniert das DTM-Qualifying am Norisring

Aufgrund der Fahrzeuganzahl auf dem nur 2,162 Kilometer kurzen Norisring, wird das DTM-Qualifying auf dem Stadtkurs in Nürnberg in zwei Gruppen stattfinden. Somit möchte der ADAC dafür sorgen, dass jeder Pilot die Möglichkeit auf eine freie Runde hat.

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Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.

Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf die Strecke, am Sonntag die zweite Gruppe.

Der schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.

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Gruppe A:

Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3 Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3 Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Gruppe B: