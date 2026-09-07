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Nach Horrorunfall: Maximilian Paul feiert DTM-Comeback am Sachsenring

Maximilian Paul wird bei seinem DTM-Heimspiel auf dem Sachsenring sein Comeback nach der Verletzungspause feiern. Den ersten Renneinsatz absolvierte er am vergangenen Wochenende in Italien.

DTM

Maximilian Paul kehrt zurück
Maximilian Paul kehrt zurück
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Maximilian Paul kehrt zurück
© DTM//Gruppe C Photography

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Maximilian Paul kehrt auf dem Sachsenring in die DTM zurück. Für Paul wird es das Comeback nach seinem schweren Unfall auf dem Norisring sein, bei dem sich Paul den Unterschenkel brach sowie Wirbelverletzungen erlitt. Maximilian Paul wird dabei wie gewohnt im Lamborghini Temerario GT3 vom Grasser Racing Team Platz nehmen.

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Maximilian Paul nahm zur Vorbereitung auf seine Rückkehr bereits am offiziellen DTM-Test auf dem Sachsenring am 23. August tei. Seinen ersten Renneinsatz nach dem Horrorunfall absolvierte er am vergangenen Woche bei der Campionato Italiano Gran Turismo Endurance in Imola in einem Lamborghini Huracán GT3. Gemeinsam mit Enzo Geraci und Guido Luchetti beendete er das chaotische dreistündige Rennen auf dem vierten Platz.

«Ich freue mich sehr, auf dem Sachsenring endlich wieder Rennen fahren zu können. Die Zeit nach dem Unfall habe ich mit meinem Physio, bei dem ich teilweise gewohnt habe, optimal genutzt. So konnte ich schon beim Test vor drei Wochen auch dank des Vertrauens von Lamborghini und Gottfried Grasser wieder im Cockpit sitzen», sagt der Lamborghini-Werksfahrer Paul vor seinem DTM-Comeback.

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