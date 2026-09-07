Nach schwerem Crash in Aragon: Moto3-Pilot Buchanan zeigt seine Narben

Cormac Buchanan flog im Moto3-Rennen in Aragon heftig von seiner KTM. Der 20-Jährige zog sich dabei einen Bruch im rechten Knöchel zu. Am Montag nach dem Grand Prix wurde er im Universitätskrankenhaus Dexeus in Barcelona operiert. Der Neuseeländer, der in der Moto3-WM für das Team Boe Motorsports an den Start geht, arbeitet nun intensiv an seiner Genesung.

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«Trotz dieses Rückschlags bleibe ich positiv. Ich habe mich einer erfolgreichen Knöcheloperation bei dem großartigen Dr. David Campillo und seinem erfahrenen Team im Hospital Universitari Dexeus in Barcelona unterzogen, und jetzt liegt der Fokus darauf, mich richtig zu erholen und wieder das zu tun, was ich liebe», postete Buchanan auf seinem Instagram-Account. «Wenn man Motorradrennen fährt, muss man solche Dinge akzeptieren, und ich bin bereit, hart zu arbeiten, um stärker zurückzukommen. Ich bin meiner Boe-Motorsports-Familie unglaublich dankbar, die mir seit dem Unfall in Aragon zu 100 Prozent zur Seite steht. Und ein riesiges Dankeschön an alle, die sich nach mir erkundigt, mir Nachrichten geschickt und mich unterstützt haben. Jetzt ist erst einmal Reha angesagt. Ich werde euch alle auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns bald wieder auf der Rennstrecke!»

Auf Social Media veröffentlichte Buchanan auch einige Bilder, die ihn mit Gips und Krücken im Krankenhaus zeigen. Zudem ist ein Foto von seinem rechten Fuß mit zwei riesigen Operationsnarben zu sehen. Wann er wieder auf seine KTM steigen wird können, ist derzeit ungewiss. Der Weg zurück dürfte aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Cormac Buchanan und seine großen Narben Foto: Cormac Buchanan Cormac Buchanan und seine großen Narben © Cormac Buchanan

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