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Simon Längenfelder (KTM) über Afyon: «Erster Laufsieg seit Sardinien»

MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) konnte seit dem Sardinien-Grand-Prix am 12. April keinen Sieg mehr in einem Wertungslauf erringen. In der Türkei wendete sich das Blatt im ersten Lauf.

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder holte in der Türkei wieder einen Laufsieg
Simon Längenfelder holte in der Türkei wieder einen Laufsieg
Foto: Align Media
Simon Längenfelder holte in der Türkei wieder einen Laufsieg
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Simon Längenfelder hat einige schwierige Monate hinter sich. Die Saison 2026 begann richtig gut und in den ersten 4 Grands Prix schien der Weg zur Titelverteidigung reine Formsache zu sein. Doch ab dem 5. WM-Lauf im Trentino wurde es kompliziert. In Lacapelle (6. Grand Prix) verfehlte er das Podium und danach wurde es schwierig. Der letzte Laufsieg für Längenfelder war im zweiten Rennen von Riola Sardo am 12. April. Beim Deutschland-Grand-Prix (WM-Lauf 7) startete er gesundheitlich angeschlagen als (Noch-)WM-Führender und musste ausgerechnet bei seinem Heim-Grand-Prix das Red Plate des WM-Leaders an Sacha Coenen abgeben. Danach gewann Längenfelder noch die Qualifikationsrennen in Portugal, England, Tschechien und Schweden, aber zu einem Sieg in einem Wertungsrennen, bei dem es die meisten Punkte zu ergattern gab, reichte es nicht mehr.

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Knoten endlich geplatzt

Nun ist der Knoten endlich geplatzt: Simon Längenfelder kämpfte sich im ersten Lauf in der Türkei an die Spitze zurück und feierte seinen ersten Laufsieg seit dem 12. April. «Die vergangenen Grands Prix waren ziemlich schwierig für mich», erklärte Simon nach dem Rennen in Afyonkarahisar. «Deshalb hat sich dieser Laufsieg richtig gut angefühlt. Im ersten Rennen habe ich alles gegeben und meinen ersten Sieg seit Sardinien geholt. Im zweiten Lauf lag ich auf Rang 3, würgte dann aber den Motor ab. Danach waren die Positionen praktisch bezogen. Die Strecke war zudem etwas tückisch.» Simon beendete den Grand Prix mit einem 1-3-Ergebnis auf dem 2. Platz hinter WM-Leader Guillem Farres (Triumph, 2-1).

«Mit dem zweiten Gesamtrang kann ich zufrieden sein», ergänzte Simon. «Jetzt freue ich mich auf die Überseerennen in China und Australien. Dort ist immer alles ein wenig anders, und etwas Abwechslung tut gut.»

Im Artikel erwähnt

Lage an der Tabellenspitze

Zu WM-Leader Guillem Farres fehlen Simon bei noch zwei ausstehenden Grands Prix 80 Punkte. Die Titelverteidigung ist für ihn damit nur noch mathematisch möglich. Zu Sacha Coenen auf WM-Rang 3 fehlen ihm aber nur 20 Punkte und zu Camden Mc Lellan sind es 30. Damit hätte Längenfelder tatsächlich noch realistische Chancen, die WM auf dem Podium zu beenden.

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MX2, Afyonkarahisar:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 2-1, 47 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3, 45, (-2)

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 4-2, 40, (-7)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-4, 38, (-9)

  5. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 8-5, 29, (-18)

  6. Maxime Grau (F), Honda, 7-6, 29, (-18)

  7. Julius Mikula (CZ), KTM, 5-8, 29, (-18)

WM-Stand nach Event 17 von 19:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 806 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 756, (-50)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 746, (-60)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 726, (-80)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 696, (-110)

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Guillem Farres

Guillem Farres

99

17

35:07,108

1:55,113

25

02

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+6,082

1:56,075

22

03

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+12,907

1:55,174

20

04

Camden McLellan

Camden McLellan

8

17

+21,956

1:56,704

18

05

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

17

+34,368

1:57,039

16

06

Maxime Grau

Maxime Grau

83

17

+38,233

1:57,427

15

07

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+41,677

1:57,523

14

08

Julius Mikula

Julius Mikula

20

17

+47,973

1:57,791

13

09

Noel Zanocz

Noel Zanocz

716

17

+57,001

1:59,052

12

10

Scott Smulders

Scott Smulders

408

17

+1:08,036

1:59,486

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