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Walter Wolf & Herbert Drexler: Nostalgie am Salzburgring

Das ADAC Racing Weekend auf dem Salzburgring lockte auch frühere DTM-Haudegen an den Highspeedkurs im Nesselgraben. Walter Wolf und Herbert Drexler schauten sich die Veranstaltung genauer an.

DTM

Herbert Drexler und Walter Wolf am Salzburgring
Herbert Drexler und Walter Wolf am Salzburgring
Foto: Gerhard Kuntschik
Herbert Drexler und Walter Wolf am Salzburgring
© Gerhard Kuntschik

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Einmal Racer, immer Racer: Beim ADAC Racing Weekend auf dem Salzburgring kam es auch zu einem Treffen alter DTM-Haudegen. Ex-Teamchef Walter Wolf (nicht zu verwechseln mit dem früheren F1-Rennstallchef gleichen Namens) und Herbert Drexler wärmten alte Geschichten auf.

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Klar, dass auch das Chaos-Wochenende auf dem Salzburgring bei der Alpentrophäe im August 1988 diskutiert wurde, als es zahlreiche Unfälle und Abbrüche und keine Wertung gab. Was bis heute das Ende der DTM auf dem Salzburgring bedeutete (nur der Supertourenwagencup kam danach, und seit 2025 das ADAC GT Masters).

Es seien wilde und schöne Zeiten gewesen, meinten beide unisono. Walter Wolf war von 1987 bis 1989 das Ford-Werkteam in der DTM mit dem Sierra Cosworth RS500 und Armin Hahne, während Drexler als „Privater“ selbst einen Sierra Cosworth steuerte. Hahne wurde 1988 mit sechs Laufsiegen Gesamtdritter. Drexler war nur beim Salzburger Chaos dabei. Zuvor war der heute 72-Jährige 1987 deutscher Rundstreckenmeister geworden. Danach fuhr er mehrmals unter anderem die 24 Stunden auf dem Nürburgring und den ADAC GT Cup für Walter Wolf.

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