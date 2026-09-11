Alberto Surra testete in Cremona fürs Ducati-Werksteam: Was dahintersteckt
Bereits in seiner ersten Saison in der Superbike-WM hat sich Ducati-Privatier Alberto Surra in den Top-10 etabliert und ist damit die Überraschung des Jahres. Wo er 2027 fährt, steht auch schon fest.
Als sich das Ducati-Privatteam Motocorsa nach der Saison 2025 vom Engländer Ryan Vickers trennte, wurde von beiden Seiten in der Presse
Doch auf den schwereren und deutlich kraftvolleren Superbikes konnte der 22-Jährige auf Anhieb überzeugen: Surra brauste bereits bei seiner WM-Premiere auf Phillip Island beim Saisonstart in die Top-10, das gelang ihm bis heute in den Hauptrennen zehnmal. Seine beste Platzierung heimste er als Fünfter im zweiten langen Rennen in Magny-Cours am vergangenen Sonntag ein. In Sprints schaffte er es sogar noch weiter nach vorne und wurde in Aragon und Magny-Cours jeweils erstaunlicher Vierter. Mit 120 Punkten liegt der Italiener derzeit auf dem neunten Gesamtrang und damit vor seinen etablierten Markenkollegen Alvaro Bautista, Tarran Mackenzie und Tommy Bridewell. Surra hat neun Rennen vor Saisonende schon beinahe dreimal so viele Punkte auf dem Konto wie Vickers in der ganzen Saison 2025 sammelte.
Am 10. September durfte Surra während des Cremona-Tests auch ein paar Runden für das Ducati-Werksteam drehen. «Das war nur so und hat keine tiefere Bedeutung», sagte sein Manager Simone Battistella auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. Denn längst steht fest, dass Aruba.it Ducati 2027 mit dem Duo Iker Lecuona und
Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri?
Advocates Ducati: Tommy Bridewell?
MGM Ducati: Tarran Mackenzie?
Fett = bestätigt
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