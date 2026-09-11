Alberto Surra testete in Cremona fürs Ducati-Werksteam: Was dahintersteckt

Als sich das Ducati-Privatteam Motocorsa nach der Saison 2025 vom Engländer Ryan Vickers trennte, wurde von beiden Seiten in der Presse körbeweise Schmutzwäsche gewaschen . Anschließend dockte der Turiner Alberto Surra bei der Mannschaft von Lorenzo Mauri an, bei seinen 20 Starts in der Moto3- und zehn in der Moto2-WM hatte er keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Entsprechend groß war die Skepsis im SBK-Paddock ihm gegenüber.

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Doch auf den schwereren und deutlich kraftvolleren Superbikes konnte der 22-Jährige auf Anhieb überzeugen: Surra brauste bereits bei seiner WM-Premiere auf Phillip Island beim Saisonstart in die Top-10, das gelang ihm bis heute in den Hauptrennen zehnmal. Seine beste Platzierung heimste er als Fünfter im zweiten langen Rennen in Magny-Cours am vergangenen Sonntag ein. In Sprints schaffte er es sogar noch weiter nach vorne und wurde in Aragon und Magny-Cours jeweils erstaunlicher Vierter. Mit 120 Punkten liegt der Italiener derzeit auf dem neunten Gesamtrang und damit vor seinen etablierten Markenkollegen Alvaro Bautista, Tarran Mackenzie und Tommy Bridewell. Surra hat neun Rennen vor Saisonende schon beinahe dreimal so viele Punkte auf dem Konto wie Vickers in der ganzen Saison 2025 sammelte.

Newcomer des Jahres: Alberto Surra Foto: gold & goose Newcomer des Jahres: Alberto Surra © gold & goose

Am 10. September durfte Surra während des Cremona-Tests auch ein paar Runden für das Ducati-Werksteam drehen. «Das war nur so und hat keine tiefere Bedeutung», sagte sein Manager Simone Battistella auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. Denn längst steht fest, dass Aruba.it Ducati 2027 mit dem Duo Iker Lecuona und Franco Morbidelli antreten wird. Surras Zukunft ist ebenfalls gesichert: Mündlich ist er sich mit Motocorsa-Boss Mauri für eine zweite Saison einig, die Vertragsverlängerung steht kurz vor der Unterschrift.

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