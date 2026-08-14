Thomas Preining mit Porsche-Bestzeit im zweiten Training

Thomas Preining schlägt im zweiten DTM-Training auf dem Nürburgring zurück und fuhr die Bestzeit. Im Manthey Porsche umrundete er den Kurs in 1:25.517 Minuten.

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Rang zwei belegte sein Manthey-Teamkollege Ricardo Feller. 0,249 Sekunden trennten die beiden Porsche aus dem Team in Meuspath.

Kelvin van der Linde komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Nach 13 Minuten wurde eine Full Course Yellow-Phase ausgerufen, da Marco Mapelli in der Boxeneinfahrt ausrollte. Um den Lamborghini Temerario GT3 der Abt-Mannschaft zu bergen, wurde die Session neutralisiert. Nach der Reparatur kehrte das Fahrzeug am Ende der Sitzung auf die Strecke zurück.

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Ergebnis DTM Nürburgring Training 2 (Top 10):