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Thomas Preining mit Porsche-Bestzeit im zweiten Training

Porsche schlägt im zweiten DTM-Training auf dem Nürburgring zurück. Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining fuhr im Grello die schnellste Runde.

Jonas Plümer

Von

DTM

Thomas Preining im Manthey Porsche
Thomas Preining im Manthey Porsche
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining im Manthey Porsche
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Thomas Preining schlägt im zweiten DTM-Training auf dem Nürburgring zurück und fuhr die Bestzeit. Im Manthey Porsche umrundete er den Kurs in 1:25.517 Minuten.

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Rang zwei belegte sein Manthey-Teamkollege Ricardo Feller. 0,249 Sekunden trennten die beiden Porsche aus dem Team in Meuspath.

Kelvin van der Linde komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Nach 13 Minuten wurde eine Full Course Yellow-Phase ausgerufen, da Marco Mapelli in der Boxeneinfahrt ausrollte. Um den Lamborghini Temerario GT3 der Abt-Mannschaft zu bergen, wurde die Session neutralisiert. Nach der Reparatur kehrte das Fahrzeug am Ende der Sitzung auf die Strecke zurück.

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Ergebnis DTM Nürburgring Training 2 (Top 10):

TV-Programm

  1. Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  2. Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Kelvin van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  4. Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  5. Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  6. Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  7. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

  8. Marco Mapelli – Abt Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  9. Arjun Maini – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  10. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

21

1:25,517

02

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

21

+0,249

03

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

19

+0,317

04

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

15

+0,502

05

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

22

+0,531

06

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

16

+0,549

07

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

23

+0,602

08

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

12

+0,683

09

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

23

+0,716

10

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

21

+0,739

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