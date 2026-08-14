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Vorschau und Zeitplan Grand-Prix of Sweden in Uddevalla

Die Motocross-WM macht am kommenden Wochenende im schwedischen Uddevalla zu ihrer 15. Etappe Station. Besonders in der MX2-WM könnte es in der Endphase der WM noch einmal spannend werden.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Die WM gastiert im schwedischen Uddevalla zu ihrer 15. Etappe
Die WM gastiert im schwedischen Uddevalla zu ihrer 15. Etappe
Foto: MXGP-TV
Die WM gastiert im schwedischen Uddevalla zu ihrer 15. Etappe
© MXGP-TV

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Die Motocross-WM gastiert am kommenden Wochenende auf der ältesten Strecke im WM-Kalender. Der erste WM-Grand-Prix der 500er Klasse fand dort am 17. August 1958 statt. Seither wurden hier 27 WM-Läufe ausgetragen. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und Tageshöchstwerten von 20 Grad nahezu ideal. Der Hartbodenkurs ist in eine prägnante Felsformation eingebettet.

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Drama der Saison 2025

Uddevalla 2025 war ein gutes Beispiel dafür, was ein Heimvorteil für Fahrer ausmachen kann. Lokalmatador Isak Gifting wuchs im zweiten Lauf über sich hinaus, ging in der letzten Runde an Romain Febvre vorbei und übernahm die Führung. Doch statt eines Laufsieges ging der von den Fans gefeierte Held leer aus, denn er stürzte nur wenige Kurven vor dem Ziel.

Jeffrey Herlings nicht zu stoppen

Zurück in die Gegenwart: Nach seinem souveränen Grand-Prix-Siegen in Lommel, Loket und Foxhill und dem gleichzeitigen Ausfall von Lucas Coenen (KTM) reist der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings mit einem Vorsprung von 104 Punkten nach Skandinavien und wird damit in jedem Falle die WM-Führung behalten.

Lucas Coenen: In Schweden nicht am Start

Lucas Coenen (KTM) wird in Uddevalla nicht starten und setzt die Rehabilitation seiner verletzten linken Hüfte fort.

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MXGP-WM-Stand nach Etappe 14 von 19

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 675 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 571 Punkte, (-104)

  3. Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte, (-109)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 534 Punkte, (-141)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 450 Punkte, (-225)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 446 Punkte, (-229)

  7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 425 Punkte, (-250)

  8. Tom Vialle (F), Honda, 409 Punkte, (-266)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 345 Punkte, (-330)

MX2: Kann Sacha Coenen kontern?

In der MX2-WM könnte es in Schweden noch einmal richtig spannend werden, denn Sacha Coenen, der sich vor knapp 5 Wochen beim Southwick National in den USA das Schlüsselbein gebrochen hatte, dürfte inzwischen wieder fit sein. Zumindest wirkte der Belgier vor einer Woche beim Keiheuvel International in Mol (Belgien) wieder konkurrenzfähig. Er wird in Schweden alles auf eine Karte setzen, um seinen Rückstand von 47 Punkten zu WM-Leader Guillem Farres (Triumph) zu verkürzen. Für den deutschen Titelverteidiger Simon Längenfelder geht es in der Endphase der MX2-WM darum, die Meisterschaft 2026 noch auf einem Podiumsplatz zu beenden. Sein Rückstand zu Camden Mc Lellan auf Tabellenrang 3 beträgt 10 Punkte.

MX2 WM-Stand nach Etappe 14 von 19

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 668 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 621 Punkte, (-47)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 608 Punkte, (-60)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 598 Punkte, (-70)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 542 Punkte, (-126)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 512 Punkte, (-156)

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 416 Punkte, (-252)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 355 Punkte, (-313)

  9. Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 Punkte, (-316)

  10. Julius Mikula (CZ), KTM, 312 Punkte, (-356)

Im Rahmenprogramm starten in Uddevalla die EMX125 und 250 zu ihren 9. und 10. Meisterschaftsläufen.

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So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)
Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 15. August 2026

12:00 Studio Show

13:35 MX2 Zeittraining

14:10 MXGP Zeittraining

14:55 EMX125 Lauf 1

15:40 EMX250 Lauf 1

16:25 MX2 Qualifikationslauf

17:15 MXGP Qualifikationslauf

Sonntag, 16. August 2026

09:35 EMX125 Lauf 2

11:25 EMX250 Lauf 2

13:00 MX2 Lauf 1

14:00 MXGP Lauf 1

16:00 MX2 Lauf 2

17:00 MXGP Lauf 2

*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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566

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Tim Gajser

534

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Andrea Adamo

450

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