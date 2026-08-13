Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser reagiert auf Disqualifikation

Knapp drei Wochen nach seinem Sieg im zweiten DTM-Lauf in Oschersleben wurde Mirko Bortolotti vom Rennen disqualifiziert. Die Sportkommissare entschieden am Donnerstag am Nürburgring nach einer umfangreichen Untersuchung, dass der Lamborghini Temerario GT3 nicht dem Art. 5.1 des sportlichen Reglements entsprach.

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Bei einer Routineuntersuchung von insgesamt vier Fahrzeugen wurde festgestellt, dass das beschlagnahmte Radlager des Fahrzeugs von Mirko Bortolotti nicht der DTM-GT3-Homologation und einem Referenzteil entsprach.

SPEEDWEEK hat den Fall hier bereits für euch aufgearbeitet.

Das Team kündigte an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts bleibt das Ergebnis vorläufig.

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In einem Statement gegenüber Motorsport-Total hat sich Gottfried Grasser nun zu der Entscheidung geäußert: «Der Artikel 5 der DTM, der für die Disqualifikation gesorgt hat, beruft sich darauf, dass Teile mit Originalteilen des Herstellers verglichen werden dürfen. Das ist die allgemeine Teileformulierung für die technische Kontrolle.»

Der Teamchef setzt fort: «Allerdings sind wir der Meinung, dass das beim Radlager nicht gilt. Ich berufe mich dabei auf Artikel Nummer 2. Darin steht, dass die Bulletins Gültigkeit haben, die aktuell im Downloadcenter herunterladbar sind. Dort gibt es die Clarification 04, in der ausdrücklich steht, dass das Radlager frei ist. Da diese Clarification niemals widerrufen wurde oder jemals vom Downloadcenter gelöscht wurde, sind wir der Meinung, dass in der DTM die Radlager freigestellt sind. Und aus dem Grund sind wir in die Berufung gegangen. Das Berufungsgericht wird entscheiden müssen, was richtig ist.»