Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser reagiert auf Disqualifikation

Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser hat auf die Disqualifikation von Mirko Bortolotti nach dem Sieg im zweiten DTM-Rennen in Oschersleben reagiert und erklärt, warum das Team in Berufung geht.

DTM

Teamchef Gottfried Grasser (2. von links) feierte den Sieg ausgelassen
Teamchef Gottfried Grasser (2. von links) feierte den Sieg ausgelassen
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Teamchef Gottfried Grasser (2. von links) feierte den Sieg ausgelassen
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Knapp drei Wochen nach seinem Sieg im zweiten DTM-Lauf in Oschersleben wurde Mirko Bortolotti vom Rennen disqualifiziert. Die Sportkommissare entschieden am Donnerstag am Nürburgring nach einer umfangreichen Untersuchung, dass der Lamborghini Temerario GT3 nicht dem Art. 5.1 des sportlichen Reglements entsprach.

Werbung

Werbung

Bei einer Routineuntersuchung von insgesamt vier Fahrzeugen wurde festgestellt, dass das beschlagnahmte Radlager des Fahrzeugs von Mirko Bortolotti nicht der DTM-GT3-Homologation und einem Referenzteil entsprach.

SPEEDWEEK hat den Fall hier bereits für euch aufgearbeitet.

Im Artikel erwähnt

Das Team kündigte an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts bleibt das Ergebnis vorläufig.

Werbung

Werbung

In einem Statement gegenüber Motorsport-Total hat sich Gottfried Grasser nun zu der Entscheidung geäußert: «Der Artikel 5 der DTM, der für die Disqualifikation gesorgt hat, beruft sich darauf, dass Teile mit Originalteilen des Herstellers verglichen werden dürfen. Das ist die allgemeine Teileformulierung für die technische Kontrolle.»

TV-Programm

Der Teamchef setzt fort: «Allerdings sind wir der Meinung, dass das beim Radlager nicht gilt. Ich berufe mich dabei auf Artikel Nummer 2. Darin steht, dass die Bulletins Gültigkeit haben, die aktuell im Downloadcenter herunterladbar sind. Dort gibt es die Clarification 04, in der ausdrücklich steht, dass das Radlager frei ist. Da diese Clarification niemals widerrufen wurde oder jemals vom Downloadcenter gelöscht wurde, sind wir der Meinung, dass in der DTM die Radlager freigestellt sind. Und aus dem Grund sind wir in die Berufung gegangen. Das Berufungsgericht wird entscheiden müssen, was richtig ist.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

145

2

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

124

3

Lucas Auer

Mercedes-AMG Team Landgraf

123

4

Thomas Preining

Manthey

117

5

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

94

6

Arjun Maini

HRT Ford Racing

94

7

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

91

8

Ben Dörr

Dörr Motorsport

76

9

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

75

10

Mirko Bortolotti

TGI Team by GRT

73

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  4. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  5. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM