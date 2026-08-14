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Die Fahrzeugeinstufung (BoP) der DTM auf dem Nürburgring

Sechstes DTM-Rennwochenende der DTM auf dem Nürburgring. SPEEDWEEK sagt euch die Änderungen an der Balance of Performance für die Veranstaltung in der Eifel

DTM

Die DTM ist bereit für das sechste Rennwochenende
Die DTM ist bereit für das sechste Rennwochenende
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM ist bereit für das sechste Rennwochenende
© DTM//Gruppe C Photography

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Die SRO kümmert sich 2026 im vierten Jahr um die Fahrzeugeinstufung der DTM, nachdem der ADAC bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammenarbeitet.

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Wir blicken für euch auf die Änderungen der Fahrzeugeinstufung im Vergleich zum fünften Rennwochenende in Oschersleben.

Der maximale Ladedruck des Aston Martin Vantage GT3 wird um 0,03 bar reduziert, so dass das Fahrzeug weniger Motorleistung entwickelt.

Um zehn Kilogramm muss der BMW M4 GT3 zuladen, so dass sein Mindestgewicht nun 1.310 Kilogramm beträgt. Der maximale Ladedruck sinkt von 2,49 bar auf 2,44 bar.

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Um zehn Kilogramm ausladen darf der Ferrari 296 GT3, so dass das Mindestgewicht 1.320 Kilogramm beträgt. Im Ladedruck des Motors gibt es minimale Anpassungen, der maximale Ladedruck bleibt allerdings unverändert.

TV-Programm

Der Ford Mustang GT3 muss zehn Kilogramm zuladen, das Mindestgewicht des US-Boliden beträgt nun 1.325 Kilogramm. Zudem werden die beiden Luftmengenbegrenzer um je einen Millimeter verkleinert, so dass der mächtige V8-Motor etwas weniger Leistung entwickelt.

Der Lamborghini Temerario GT3 muss fünf Kilogramm zuladen, das Mindestgewicht des italienischen Sportwagen beträgt nun 1.330 Kilogramm. Im Ladedruck des Motors gibt es minimale Anpassungen, der maximale Ladedruck bleibt allerdings unverändert.

Am Ladedruck des McLaren 720S GT3 gibt es ebenfalls leichte Anpassungen, der maximale Ladedruck bleibt allerdings unverändert.

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Am Mercedes-AMG GT3 wird der Lambda-Wert um 0,02 reduziert. Damit hat das V8-Triebwerk mehr Leistung, da im Benzin-Luft-Gemisch in der Brennkammer mehr Kraftzstoff ist.

Der Porsche 911 GT3 R muss fünf Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.335 Kilogramm.

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01

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

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14

20

1:26,144

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

23

+0,053

03

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

24

+0,078

04

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

18

+0,117

05

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

26

+0,145

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

26

+0,235

07

Arjun Maini

HRT Ford Racing

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HRT Ford Racing

36

27

+0,295

08

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

24

+0,367

09

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

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Landgraf Motorsport

48

20

+0,374

10

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

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63

25

+0,385

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