Die Fahrzeugeinstufung (BoP) der DTM auf dem Nürburgring

Die SRO kümmert sich 2026 im vierten Jahr um die Fahrzeugeinstufung der DTM, nachdem der ADAC bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammenarbeitet.

Werbung

Werbung

Wir blicken für euch auf die Änderungen der Fahrzeugeinstufung im Vergleich zum fünften Rennwochenende in Oschersleben.

Der maximale Ladedruck des Aston Martin Vantage GT3 wird um 0,03 bar reduziert, so dass das Fahrzeug weniger Motorleistung entwickelt.

Um zehn Kilogramm muss der BMW M4 GT3 zuladen, so dass sein Mindestgewicht nun 1.310 Kilogramm beträgt. Der maximale Ladedruck sinkt von 2,49 bar auf 2,44 bar.

Werbung

Werbung

Um zehn Kilogramm ausladen darf der Ferrari 296 GT3, so dass das Mindestgewicht 1.320 Kilogramm beträgt. Im Ladedruck des Motors gibt es minimale Anpassungen, der maximale Ladedruck bleibt allerdings unverändert.

Der Ford Mustang GT3 muss zehn Kilogramm zuladen, das Mindestgewicht des US-Boliden beträgt nun 1.325 Kilogramm. Zudem werden die beiden Luftmengenbegrenzer um je einen Millimeter verkleinert, so dass der mächtige V8-Motor etwas weniger Leistung entwickelt.

Der Lamborghini Temerario GT3 muss fünf Kilogramm zuladen, das Mindestgewicht des italienischen Sportwagen beträgt nun 1.330 Kilogramm. Im Ladedruck des Motors gibt es minimale Anpassungen, der maximale Ladedruck bleibt allerdings unverändert.

Am Ladedruck des McLaren 720S GT3 gibt es ebenfalls leichte Anpassungen, der maximale Ladedruck bleibt allerdings unverändert.

Werbung

Werbung

Am Mercedes-AMG GT3 wird der Lambda-Wert um 0,02 reduziert. Damit hat das V8-Triebwerk mehr Leistung, da im Benzin-Luft-Gemisch in der Brennkammer mehr Kraftzstoff ist.

Der Porsche 911 GT3 R muss fünf Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.335 Kilogramm.