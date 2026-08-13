Lamborghini-Schock - Mirko Bortolotti verliert Sieg in Oschersleben

Mirko Bortolotti verliert den Sieg im Sonntagsrennen der DTM in Oschersleben, was der weltweit erste Triumph des Lamborghini Temerario GT3 war. Die Sportkommissare entschieden am Donnerstag am Nürburgring nach einer umfangreichen Untersuchung, dass das Fahrzeug aufgrund eines Verstoßes gegen den Art. 5.1 des sportlichen Reglements disqualifiziert wurde.

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Bei einer Routineuntersuchung von insgesamt vier Fahrzeugen wurde festgestellt, dass das beschlagnahmte Radlager des Fahrzeugs von Mirko Bortolotti nicht der DTM-GT3-Homologation und einem Referenzteil entsprach.

Die nachfolgenden Teilnehmer rücken auf, womit Maro Engel das Rennen im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 vor Thomas Preining und Marco Wittmann gewinnt.

Das Grasser Racing Team hat gegen die Entscheidung Berufung angekündigt. Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts bleibt das Ergebnis vorläufig.

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