Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Verstoß gegen Testverbot: Massive Strafe gegen das Haupt Racing Team

Arjun Maini und Finn Wiebelhaus müssen im Samstagsrennen der DTM auf dem Nürburgring je eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Das Team beging mehrere Verstöße gegen das Testreglement der Rennserie.

DTM

Das Haupt Racing Team wurde bestraft
Das Haupt Racing Team wurde bestraft
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Das Haupt Racing Team wurde bestraft
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Aufgrund von gleich zwei Verstößen gegen das Testreglement der DTM erhielt das Haupt Racing Team vor dem Heimspiel auf dem Nürburgring mehrere Strafen. Dabei die höchste Strafe seit Einführung des Testverbots in der DTM im Jahr 2024.

Werbung

Werbung

Im Samstagsrennen der DTM müssen die beiden Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Arjun Maini und Finn Wiebelhaus eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Der Grund dafür ist ein Test auf dem Nürburgring am 3. August.

Der Test wurde gemäß den Testbestimmungen als Test ohne DTM-Fahrer und ohne Fahrer mit Platin-Einstufung beantragt. Dennoch wurde der Test von Frank Stippler durchgeführt, welcher als Platin-Fahrer eingestuft ist. Der Test wäre in der durchgeführten Form nicht genehmigungsfähig gewesen und wurde auch nicht vom Sportausschuss genehmigt. Die Testfahrt mit einem Fahrer der Lizenzklasse „Platin“ stellt einen Verstoß gegen Artikel 3.c. und 4.c. der DTM-Testvorschriften 2026 – Teil 2 dar. Hinzu kommt, dass das HRT-Team die Meldefrist von drei Tagen vor der geplanten Fahraktivität nicht eingehalten hat. Die Rennkommissare hörten den Teilnehmer und den Technischen Koordinator an. Die versäumte Meldefrist ist ein Verwaltungsfehler, doch die Durchführung eines Tests mit einem Platin-Fahrer auf DTM-Reifen stellt nach Ansicht der Rennkommissare einen klaren Verstoß gegen die Vorschriften dar.

Im Artikel erwähnt

Zudem erhält der Ford-Rennstall aufgrund eines weiteren Verstoßes gegen das Testreglement eine Geldstrafe von 500 €. Es wurde berichtet, dass das Haupt Racing Team am 05.08.2026 und am 06.08.2026 einen Test auf dem Hockenheimring durchgeführt hat. Das oben genannte Team hat die dreitägige Ankündigungsfrist vor der geplanten Fahraktivität nicht eingehalten. Die Rennkommissare haben den Teilnehmer und den technischen Koordinator angehört. Für die Rennkommissare der Veranstaltung stellt dies einen eindeutigen Verstoß gegen die einschlägigen Vorschriften dar, es handelt sich jedoch um einen Verwaltungsfehler.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

150

2

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

125

3

Lucas Auer

Mercedes-AMG Team Landgraf

124

4

Thomas Preining

Manthey

121

5

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

95

6

Arjun Maini

HRT Ford Racing

95

7

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

94

8

Ben Dörr

Dörr Motorsport

77

9

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

76

10

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

73

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • DTM

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. DTM

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  4. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  5. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM