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Matteo Cairoli mit erster Trainingsbestzeit bei DTM am Nürburgring

Das DTM-Wochenende auf dem Nürburgring beginnt mit einer Ferrari-Bestzeit. Matteo Cairoli fuhr im ersten Training die Bestzeit im Fahrzeug von Emil Frey Racing.

DTM

Erste Bestzeit für Matteo Cairoli
Erste Bestzeit für Matteo Cairoli
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Erste Bestzeit für Matteo Cairoli
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Ferrari-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Nürburgring. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 umrundete Matteo Cairoli den Kurs in 1:26.144 Minuten und setzte damit die Bestzeit im ersten Schlagabtausch in der Eifel.

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Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. 0,053 fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit des Italieners.

Marco Mapelli komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von Abt Sportsline die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis (Top 10):

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  1. Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  2. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

  3. Marco Mapelli – Abt Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  4. Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  5. Kelvin van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  6. Luca Engstler – Abt Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  7. Arjun Maini – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  8. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  9. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  10. Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3

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Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

20

1:26,144

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

23

+0,053

03

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

24

+0,078

04

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

18

+0,117

05

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

26

+0,145

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

26

+0,235

07

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

27

+0,295

08

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

24

+0,367

09

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

20

+0,374

10

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

25

+0,385

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