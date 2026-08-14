Matteo Cairoli mit erster Trainingsbestzeit bei DTM am Nürburgring

Ferrari-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Nürburgring. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 umrundete Matteo Cairoli den Kurs in 1:26.144 Minuten und setzte damit die Bestzeit im ersten Schlagabtausch in der Eifel.

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Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. 0,053 fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit des Italieners.

Marco Mapelli komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von Abt Sportsline die Top-3-Positionen.

Ergebnis (Top 10):

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