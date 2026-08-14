Yamaha schickt Roberto Garcia mit GMT94 ins Supersport-Titelrennen 2027

Roberto Garcia erlernte sein Handwerk in der Moto2-EM, der Gewinn der Serie 2024 ist der bisher größte Karriereerfolg des erst 20-Jährigen. Als der Spanier ab Misano 2025 erstmals mit dem Yamaha-Team GMT94 in der Supersport-WM auftrat, überraschte er mit einem starken Speed und mehreren Top-5-Ergebnissen.

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In diesem Jahr verhageln zwar mehrere Ausfälle die Bilanz des 20-Jährigen, doch ein dritter Platz auf dem Balaton Circuit sowie sechs weitere Platzierungen unter den besten fünf überzeugten Yamaha: Garcia erhält einen Werksvertrag und wird auch 2027 mit dem französischen Team die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft bestreiten.

Yamaha hat große Hoffnungen in Garcia: «GMT94 Yamaha ist eines der erfahrensten Teams im Starterfeld, und wir sind zuversichtlich, dass sich Roberto bis 2027 zu einem Titelanwärter in der Supersport-Klasse entwickeln kann», betonte Road-Racing-Manager Niccolo Canepa.

Garcia ist einer von wenigen Nicht-Franzosen, der sich gut ins Team von Christophe Guyot eingelebt hat. Dass er weiter mit GMT94 arbeiten wird, begrüßt er ausdrücklich. «Ich verstehe mich super mit dem Team, und bei Yamaha zu bleiben, ist für mich eine unglaubliche Chance», freute sich der aktuelle WM-Achte. «Die R9 ist eines der stärksten Motorräder. Wir haben in diesem Jahr einen großen Schritt gemacht, und ich glaube, dass ich gegen Ende dieser Saison und im kommenden Jahr noch einen weiteren machen kann. Wir sind nicht weit entfernt, können an der Spitze kämpfen und, wenn wir das konstanter schaffen, auch um die Meisterschaft kämpfen.»

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Zweiter Pilot im Team in diesem Jahr ist Lucas Mahias, der seit 2024 für GMT94 fährt. Der 37-Jährige erreichte in diesem Jahr ebenfalls einen Podestplatz und die Top-5, belegt aber nur Rang 15 der Gesamtwertung.