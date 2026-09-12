Guillem Farres (Triumph) gewinnt Qualifikationsrennen, Längenfelder Platz 4

MX2-Qualifikationsrennen zum 'The Oriental Beauty Valley MXGP of China' in Shanghai. Die Infrastruktur der als Stadionkomplex aufgebaute Strecke wurde in diesem Jahr weiter verbessert. Die Tribünen wurden mit einer Wassernebelanlage zur Außenkühlung versehen. Sie versprüht feinste Wassertröpfchen und dadurch die Umgebungstemperatur senken.

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Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan war im Zeittraining der Schnellste. Der Südafrikaner war in seiner schnellsten Runde 0,9 Sekunden schneller als WM-Leader Camden Mc Lellan (Triumph). Simon Längenfelder (KTM) qualifizierte sich hinter Sacha Coenen (KTM) auf Platz 4.

MX2 Zeittraining

Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 1:41,363 Guillem Farres (E), Triumph, -0,947 Sacha Coenen (B), KTM, -1,264 Simon Längenfelder (D), KTM, -1,597 Liam Everts (B), Husqvarna, -2,387 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -2,388 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, -2,589 Maxime Grau (F), Honda, -2,930 Julius Mikula (CZ), KTM, -3,900 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -4,509

Farres nicht zu stoppen

Simon Längenfelder zog den Holeshot zum Qualifikationsrennen, aber schon in der zweiten Kurve ging Guillem Farres innen am Titelverteidiger vorbei in Führung. Sacha Coenen startete auf Platz 3 und attackierte Längenfelder. In Runde 5 nahm der Belgier den Schwung der Außenlinien mit, nahm einen Doppelsprung mit einem Satz und übersprang den Deutschen. Camden Mc Lellan rangierte über 6 Runden auf Platz 5 und musste sich zunächst gegen Liam Everts durchsetzen. In Runde 11 übersprang er Längenfelder im selben Streckenabschnitt, an dem Coenen Längenfelder überholt hatte.

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Am Ende rückte die Spitze noch einmal enger zusammen. Die Top-3 trennten nur 1,1 Sekunden. Liam Everts kam in den letzten beiden Runden noch einmal nahe an Längenfelder heran, doch es reichte nicht mehr für einen Angriff.

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Zweiter Qualifikation-Sieg für Farres

Erstaunliches Detail: Für Guillem Farres war es erst der zweite Sieg in einem Qualifikationsrennen in dieser Saison. Mit diesem Sieg setzte sich der Spanier an der Tabellenspitze um weitere zwei Punkte ab und führt vor den Wertungsläufen am Sonntag mit 52 Punkten Vorsprung vor Camden Mc Lellan. Wenn es ihm gelingt, diesen Vorsprung auf 60 oder mehr Punkte auszubauen, wäre er vorzeitig MX2-Weltmeister. Simon Längenfelder vergrößerte seinen Rückstand auf Platz 4 von 80 auf 83 Punkte.

MX2 Qualifikationsrennen

Guillem Farres (E), Triumph, 24:46,352 Sacha Coenen (B), KTM, -0,583 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, -1,104 Simon Längenfelder (D), KTM, -5,167 Liam Everts (B), Husqvarna, -7,092 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -13,341 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -29,114 Julius Mikula (CZ), KTM, -31,473 Byron Dennis (AUS), KTM, -33,178 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, -1:00,953

WM-Stand

Guillem Farres (E), Triumph, 816 Punkte Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 764, (-52) Sacha Coenen (B), KTM, 755, (-61) Simon Längenfelder (D), KTM, 733, (-83) Liam Everts (B), Husqvarna, 702, (-114) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 612, (-204)

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