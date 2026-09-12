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Guillem Farres (Triumph) gewinnt Qualifikationsrennen, Längenfelder Platz 4

MX2-WM-Leader Guillem Farres (Triumph) gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum MXGP of China in Shanghai und befindet sich damit weiter auf Kurs zum WM-Titel. Simon Längenfelder (KTM) wurde Vierter.

Motocross-WM MX2

Guillem Farres gewann das Qualifikationsrennen in Shanghai
Guillem Farres gewann das Qualifikationsrennen in Shanghai
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres gewann das Qualifikationsrennen in Shanghai
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MX2-Qualifikationsrennen zum 'The Oriental Beauty Valley MXGP of China' in Shanghai. Die Infrastruktur der als Stadionkomplex aufgebaute Strecke wurde in diesem Jahr weiter verbessert. Die Tribünen wurden mit einer Wassernebelanlage zur Außenkühlung versehen. Sie versprüht feinste Wassertröpfchen und dadurch die Umgebungstemperatur senken.

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Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan war im Zeittraining der Schnellste. Der Südafrikaner war in seiner schnellsten Runde 0,9 Sekunden schneller als WM-Leader Camden Mc Lellan (Triumph). Simon Längenfelder (KTM) qualifizierte sich hinter Sacha Coenen (KTM) auf Platz 4.

MX2 Zeittraining

  1. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 1:41,363

  2. Guillem Farres (E), Triumph, -0,947

  3. Sacha Coenen (B), KTM, -1,264

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, -1,597

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, -2,387

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -2,388

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, -2,589

  8. Maxime Grau (F), Honda, -2,930

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, -3,900

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -4,509

Im Artikel erwähnt

Farres nicht zu stoppen

Simon Längenfelder zog den Holeshot zum Qualifikationsrennen, aber schon in der zweiten Kurve ging Guillem Farres innen am Titelverteidiger vorbei in Führung. Sacha Coenen startete auf Platz 3 und attackierte Längenfelder. In Runde 5 nahm der Belgier den Schwung der Außenlinien mit, nahm einen Doppelsprung mit einem Satz und übersprang den Deutschen. Camden Mc Lellan rangierte über 6 Runden auf Platz 5 und musste sich zunächst gegen Liam Everts durchsetzen. In Runde 11 übersprang er Längenfelder im selben Streckenabschnitt, an dem Coenen Längenfelder überholt hatte.

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Am Ende rückte die Spitze noch einmal enger zusammen. Die Top-3 trennten nur 1,1 Sekunden. Liam Everts kam in den letzten beiden Runden noch einmal nahe an Längenfelder heran, doch es reichte nicht mehr für einen Angriff.

Zweiter Qualifikation-Sieg für Farres

Erstaunliches Detail: Für Guillem Farres war es erst der zweite Sieg in einem Qualifikationsrennen in dieser Saison. Mit diesem Sieg setzte sich der Spanier an der Tabellenspitze um weitere zwei Punkte ab und führt vor den Wertungsläufen am Sonntag mit 52 Punkten Vorsprung vor Camden Mc Lellan. Wenn es ihm gelingt, diesen Vorsprung auf 60 oder mehr Punkte auszubauen, wäre er vorzeitig MX2-Weltmeister. Simon Längenfelder vergrößerte seinen Rückstand auf Platz 4 von 80 auf 83 Punkte.

MX2 Qualifikationsrennen

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 24:46,352

  2. Sacha Coenen (B), KTM, -0,583

  3. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, -1,104

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, -5,167

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, -7,092

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -13,341

  7. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -29,114

  8. Julius Mikula (CZ), KTM, -31,473

  9. Byron Dennis (AUS), KTM, -33,178

  10. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, -1:00,953

WM-Stand

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 816 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 764, (-52)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 755, (-61)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 733, (-83)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 702, (-114)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 612, (-204)

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