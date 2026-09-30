Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Eisspeedway

  4. /

  5. Eisspeedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Eisspeedway-WM in Inzell: Am 1. Oktober beginnt der Vorverkauf für 2027

Wer beim Eisspeedway-Event am Wochenende 12. bis 14. März 2027 in der Max Aicher Arena in Inzell live dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig um Karten bemühen – zu gleichen Preisen wie dieses Jahr.

Peter Fuchs

Von

Eisspeedway-GP

Eisspeedway Inzell: Spektakel pur, meist ausverkauft
Eisspeedway Inzell: Spektakel pur, meist ausverkauft
Foto: FIM/Reygondeau
Eisspeedway Inzell: Spektakel pur, meist ausverkauft
© FIM/Reygondeau

Werbung

Werbung

Die Nachfrage nach den Tickets für die Eisspeedway-WM in Inzell ist schon im Vorfeld groß, vor allem die Sitzplätze sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Wer beim WM-Wochenende vom 12. bis 14. März 2027 live dabei sein möchte, sollte sich deshalb am Donnerstag, 1. Oktober, frühzeitig um seine Karten kümmern, wenn um 8 Uhr der Vorverkauft beginnt.

Werbung

Werbung

Eine gute Nachricht gibt es bei den Eintrittspreisen: Trotz der deutlich gestiegenen Kosten bleiben sie gegenüber der vergangenen Veranstaltung unverändert. Sportlich dürfen sich die Zuschauer erneut auf die Weltelite des Eisspeedway-Sports freuen. Die beiden WM-Finals in Inzell finden am 13. und 14. März statt. Auf dem nur wenige Meter von den Zuschauerrängen entfernten Eisoval liefern sich die Gladiatoren spektakuläre Duelle. Mit Spikes in den Reifen und ohne Bremsen geht es dabei mit hohem Tempo durch die Kurven.

Auch der weitere WM-Kalender steht bereits fest. Den Auftakt bildet die WM-Qualifikation am 23. Januar im schwedischen Malilla. Die Team-Weltmeisterschaft wird am 20. Februar in Örnsköldsvik ausgetragen. Nach den beiden WM-Finalläufen in Inzell fällt die Entscheidung um den Einzel-Weltmeistertitel am 3. und 4. April im niederländischen Heerenveen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand
Rank
Person
Result
Inzell/1
Inzell/2
Heerenveen

1

Niclas Svensson

Niclas Svensson

54

14

20

20

2

Max Koivula

Max Koivula

50

18

14

18

3

Luca Bauer

Luca Bauer

46

12

18

16

4

Martin Haarahiltunen

Martin Haarahiltunen

36

20

16

-

5

Placeholder - Racer

Heikki Huusko

36

16

6

14

6

Max Niedermaier

Max Niedermaier

34

11

12

11

7

Franky Zorn

Franz Zorn

27

10

11

6

8

Lukas Hutla

Lukas Hutla

26

7

10

9

9

Placeholder - Racer

Sebastian Reitsma

23

8

7

8

10

Ove Ledström

Ove Ledström

18

9

9

0

11

Jasper Iwema

Jasper Iwema

17

6

1

10

12

Placeholder - Racer

Filip Jäger

13

5

8

-

13

Harald Simon

Harald Simon

12

-

-

12

14

Placeholder - Racer

Andrej Divis

11

3

4

4

15

Placeholder - Racer

Leon Kramer

8

2

3

3

16

Placeholder - Racer

Martin Posch

7

-

-

7

17

Placeholder - Racer

Melwin Björklin

5

-

-

5

18

Christoph Kirchner

Christoph Kirchner

5

-

5

-

19

Johann Weber

Hans Weber

5

4

0

1

20

Maximilian Niedermaier

Maximilian Niedermaier

3

1

2

-

21

Paul Cooper

Paul Cooper

2

-

-

2

22

Placeholder - Racer

Niek Schaap

0

-

-

0

23

Franz Mayerbüchler

Franz Mayerbüchler

0

-

0

-

Eisspeedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien