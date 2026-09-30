Eisspeedway-WM in Inzell: Am 1. Oktober beginnt der Vorverkauf für 2027

Die Nachfrage nach den Tickets für die Eisspeedway-WM in Inzell ist schon im Vorfeld groß, vor allem die Sitzplätze sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Wer beim WM-Wochenende vom 12. bis 14. März 2027 live dabei sein möchte, sollte sich deshalb am Donnerstag, 1. Oktober, frühzeitig um seine Karten kümmern, wenn um 8 Uhr der Vorverkauft beginnt .

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Eine gute Nachricht gibt es bei den Eintrittspreisen: Trotz der deutlich gestiegenen Kosten bleiben sie gegenüber der vergangenen Veranstaltung unverändert. Sportlich dürfen sich die Zuschauer erneut auf die Weltelite des Eisspeedway-Sports freuen. Die beiden WM-Finals in Inzell finden am 13. und 14. März statt. Auf dem nur wenige Meter von den Zuschauerrängen entfernten Eisoval liefern sich die Gladiatoren spektakuläre Duelle. Mit Spikes in den Reifen und ohne Bremsen geht es dabei mit hohem Tempo durch die Kurven.

Auch der weitere WM-Kalender steht bereits fest. Den Auftakt bildet die WM-Qualifikation am 23. Januar im schwedischen Malilla. Die Team-Weltmeisterschaft wird am 20. Februar in Örnsköldsvik ausgetragen. Nach den beiden WM-Finalläufen in Inzell fällt die Entscheidung um den Einzel-Weltmeistertitel am 3. und 4. April im niederländischen Heerenveen.