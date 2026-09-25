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Eisspeedway-WM 2027: Finals in Inzell & Heerenveen, zwei Events in Schweden

Der WM-Kalender im Eisspeedway bekommt im Winter einen Event mehr. Während der Grand Prix 2027 auf Kunsteis gefahren wird, finden die Qualifikation und das Team-Finale auf Natureis in Schweden statt.

Manuel Wüst

Von

Eisspeedway-GP

In Inzell finden die ersten zwei von vier WM-Finales statt
In Inzell finden die ersten zwei von vier WM-Finales statt
Foto: fim
In Inzell finden die ersten zwei von vier WM-Finales statt
© fim

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Die Eisspeedway-Weltmeisterschaft wird 2027 wieder in insgesamt vier Rennen entschieden, die im März in Inzell und im April in Heerenveen ausgetragen werden. In der Saison 2026 war der WM-Kalender auf drei Rennen zur Einzelweltmeisterschaft zusammengestutzt worden, da die FIM in Heerenveen auf Kosten eines Rennens zur Einzel-WM die Team-WM zurückbrachte.

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Für 2027 gelang es, mit dem rührigen Club in Örnsköldsvik einen Veranstalter in Schweden zu finden, der das Eisspeedway der Nationen ausrichtet – am 20. Februar als Tagesfinale. Im April dieses Jahres haben die Finnen mit Heikki Huusko und Max Koivula in der erstmals seit 2020 ausgerichteten Team-WM den Titel erobert.

Die Einzelweltmeisterschaft wird 2027 in insgesamt drei Events ausgefahren. Die Qualifikationsrunde findet am 23. Januar in Malilla statt, wo im Sommer der Speedway-Grand-Prix von Schweden stattfindet. Dort sichern sich die besten acht ihr Ticket für die WM-Finalrennen, für welche die Top-5 des diesjährigen Wettbewerbs gesetzt sind. Ergänzend werden drei Fahrer mit Dauer-Wildcard nominiert. Für die beiden Grands Prix wird zudem jeweils eine Tageswildcard vergeben.

Eisspeedway-WM-Kalender 2027:

Einzel:

23. Januar – Qualifikationsrunde – Malilla (S)

13./14. März – Finale 1 & 2 – Inzell (D)

3./4. April – Finale 3 & 4 – Heerenveen (NL)

Mannschaft:

20. Februar – Finale – Örnsköldsvik (S)

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Niclas Svensson

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Max Koivula

Max Koivula

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Luca Bauer

Luca Bauer

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Martin Haarahiltunen

Martin Haarahiltunen

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Heikki Huusko

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Max Niedermaier

Max Niedermaier

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Franky Zorn

Franz Zorn

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Lukas Hutla

Lukas Hutla

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Sebastian Reitsma

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8

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Ove Ledström

Ove Ledström

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9

9

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Jasper Iwema

Jasper Iwema

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1

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Placeholder - Racer

Filip Jäger

13

5

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13

Harald Simon

Harald Simon

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-

-

12

14

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Andrej Divis

11

3

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4

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Leon Kramer

8

2

3

3

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Placeholder - Racer

Martin Posch

7

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7

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Placeholder - Racer

Melwin Björklin

5

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Christoph Kirchner

Christoph Kirchner

5

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Johann Weber

Hans Weber

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Maximilian Niedermaier

Maximilian Niedermaier

3

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Paul Cooper

Paul Cooper

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Niek Schaap

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Franz Mayerbüchler

Franz Mayerbüchler

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