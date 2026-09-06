Das Rennen der WEC aus Austin im Fernsehen und Stream

Es ist angerichtet: Am heutigen 6. September begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das fünfte Saisonrennen 2026. Schauplatz ist der Circuit of the Americas in Austin/Texas (USA). Ferrari startet von der Pole-Position . Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

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Start der sechs Stunden von Austin, die auch unter dem Namen «Lone Star Le Mans» laufen, ist am heutigen Sonntag (6. September 2026) um 20:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 2:00 Uhr (MESZ) am Montagmorgen zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Austin im Fernsehen

Das Rennende wird bei Eurosport1 in Teilen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 23:00 bis 02:30 Uhr. Es gilt somit also lange aufzubleiben.

Die WEC aus Austin im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Austin zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen ab 19:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 19:30 und 02:30 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagabend eigentlich nichts mehr im Wege.

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