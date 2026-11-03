Erste Fahrer-Stimmen zum Finale 2026 der FIA WEC bei den 6h Monza

Es ist soweit: Die FIA WEC begeht vom 6. bis 8. November das letzte Saisonevent 2026. Dazu reist die WM nach Italien. Der so traditionsreiche Kurs in Monza ist vor allem für seine Highspeed-Passagen bekannt und auch bei den Rennfahrern recht beliebt. 35 Autos wurden für das Event eingeschrieben. Die Spitze bilden 17 Hypercars. Grundsätzlich schaut das WEC-Fahrerlager sehr positiv gestimmt auf das Monza-Event. Hier einige Stimmen.

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Sébastien Buemi - Toyota TR010 Hybrid

«Ich fahre sehr gerne in Italien. Ich habe dort zu Beginn meiner Karriere viel Zeit verbracht, und die Fans sind immer mit großer Leidenschaft beim Motorsport dabei. Es ist also der perfekte Ort, um eine für uns besondere Saison abzuschließen. Natürlich wollen wir mit dem Auto Nr. 8 das Ziel erreichen und den Fahrertitel gewinnen. Wir sind in einer starken Ausgangslage, aber die Konkurrenz ist hart – es wird kein einfaches Rennen.»

Earl Bamber - Cadillac V-Series.R

«Es ist das letzte Rennen der Saison und die Strecke dürfte den Eigenschaften unseres Autos entgegenkommen. Wir waren in Le Mans sehr stark, und da es einige Ähnlichkeiten mit dieser Strecke gibt – etwa die schnellen Geraden – sollten wir auch in Monza gut abschneiden können. Wir streben ein starkes letztes Rennen an, idealerweise mit einem Sieg. Es wäre großartig, unser letztes gemeinsames Rennen mit Seb mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.»

Paul di Resta – Peugeot 9X8

«Ich freue mich sehr, dass die FIA World Endurance Championship nach Monza zurückkehrt. Ich habe sehr gute Erinnerungen an unser letztes Rennen dort im Jahr 2023. Wir waren konkurrenzfähig und standen auf dem Podium. Seitdem hat sich einiges geändert, und wir haben ein ganz anderes Auto. Aber ich bin zuversichtlich! Da das Rennen im November stattfindet, könnten uns wechselhafte Bedingungen erwarten. Beim letzten Rennen in Spanien haben wir gezeigt, dass wir solche Situationen in der Regel gut für uns nutzen können. Wir möchten die Saison mit einem starken Ergebnis abschließen! Wir alle haben sehr hart gearbeitet, und ich habe das Gefühl, dass unsere Anstrengungen nicht immer so belohnt wurden, wie sie es verdient hätten. Vor der Winterpause haben wir noch eine weitere Gelegenheit, das zu ändern.»

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Nicky Catsburg - Corvette Z06 LMGT3.R

«Ich freue mich immer darauf, nach Monza zu fahren. Es ist der Temple of Speed – eine wunderbare, historische Rennstrecke im klassischen Stil. Mal sehen, was wir erreichen können. Hoffentlich endet dieser Besuch genauso wie mein letztes Rennen dort: mit dem Gewinn der Meisterschaft in einer Corvette. Es wäre fantastisch, wenn uns das erneut gelingen würde – mit einer starken Leistung für das Team. Da wir in Barcelona den Sack noch nicht zumachen konnten, brauchen wir jetzt ein sauberes Rennen und ein gutes Ergebnis, um uns den Titel aus eigener Kraft zu sichern – unabhängig davon, was die Konkurrenz macht.»