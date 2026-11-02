Toto Wolff: So hat ihn der 11-jährige Kimi Antonelli damals beeindruckt

Der Master-Plan ist aufgegangen! Das kann Mercedes-Teamchef Toto Wolff nun ganz offiziell und verbrieft sagen. Als Lewis Hamilton Ende Januar 2024 seinem langjährigen Rennstall mitteilte, dass er zu Ferrari wechseln würde, wurde ein junger Italiener, damals noch nicht mal volljährig, zu seinem Nachfolger auserkoren: Kimi Antonelli.

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Sein erstes freies Training fuhr Antonelli, frisch 18 Jahre alt geworden, in Monza 2024. In Melbourne 2025 startete er in seine erste Saison. Das erste Jahr verlief nicht immer rund, schnell wurde Kritik an der Entscheidung für den jungen Fahrer laut. Doch Antonelli und Wolff zeigten es allen Zweiflern: Nur ein Jahr und sieben Monate nach seinem GP-Debüt ist Kimi Antonelli nun Formel-1-Weltmeister.

Antonelli wusste schon früh, was er wollte

Wolff hat mit seinem Team Antonelli bereits vor neun Jahren, also als Antonelli elf war, entdeckt. Was hat der Österreicher damals in ihm gesehen? Wolff: «Mir fallen natürlich im Nachhinein viele Dinge ein. Ich glaube, was mich damals beeindruckt hat, war, dass er sehr willensstark war. Schon als kleiner Junge wusste er, was er wollte.»

Wolff über seinen heutigen Schützling: «Ich hatte damals keine Ahnung vom Go-Kart-Sport – ob es nun die Europameisterschaft oder die WSK war, das wusste ich nicht. Aber als er in die F4 kam, gewann er schon in seinem Debütjahr. Er gewann die regionale Meisterschaft in seinem Debütjahr. Und dann auch noch das schwierige Jahr in der F2. Aber wir hatten die Daten.»

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Antonelli ersetzte Hamilton

Und dann kam Anfang 2024 der Schlüsselmoment. Wolff: «Als Lewis mir also sagte: ‚Ich bin weg‘, war mir in gewisser Weise klar, dass er der Nachfolger sein würde.» Und so kam es. Der WM-Titel in der zweiten Saison – das schafften nur wenige (u.a. übrigens Hamilton).

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Sao Paulo: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 06.11.2026 - 16:15

Wolff sagt, bei Mercedes habe man immer an Antonelli und auf das Titel-Comeback bei den Silberpfeilen geglaubt: «Niemand hat jemals daran gezweifelt, dass das die richtige Entscheidung war. Das ist die enorme Stärke dieser Organisation. Und ich bin so stolz darauf, dass wir uns aus diesen schwierigen Momenten wieder erholt haben und weitermachen, uns wieder erholen und weitermachen.»

Wolff schwört sich selbst und seine Truppe ein: «Es ist noch nicht vorbei. Denn wir haben im Moment immer noch ein wenig mit dem Auto zu kämpfen. Und wir müssen die Konstrukteurs-WM gewinnen. Und nächstes Jahr und im Jahr danach…»